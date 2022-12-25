Курганский родкомитет пожаловался в СК на Кетовскую школу

26 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Родкомитет просит СК проверить протоколы школьного совета профилактики по делу о свастике Фото: Илья Московец © URA.RU Родительский комитет Курганской области просит следователей проверить действия администрации Кетовской школы по делу о юноше, которого пытались оштрафовать за свастику из стикеров. Комиссия по делам несовершеннолетних обжаловала решение суда об отмене штрафа ученику, а в школе заявили, что юноша неоднократно клеил запрещенную символику, сообщили в родкомитете. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Кетовского района обжаловала в областном суде решение Кетовского суда об отмене штрафа школьнику за демонстрацию запрещенной символики. В качестве, как они думают, важного аргумента были приобщены к материалам дела выписки из протоколов совета профилактики Кетовской школы. Согласно этим документам, в апреле и мае этого года уже рассматривали на совете аналогичные действия нашего молодого человека. Правда, ни его, ни его родителей не приглашали и ничего им не сказали. Более того, через неделю вручили родителям благодарственное письмо за хорошее воспитание сына. И первоначально на комиссию представили отличную характеристику», — пишет родкомитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В родкомитете отмечают, что протоколы имеют признаки фальсификации (ст.303 УК РФ). Активисты обратились в СУ СКР с просьбой провести проверку по данным протоколов совета профилактики Кетовской школы. Сам школьник и его одноклассники заявляют, что никаких нарушений и заседаний совета весной не было. В Кетовской школе ранее отказались от комментариев по данному инциденту, отметив, что делом занимались правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что директор школы в Кетово заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Запрещенный символ в книге заметила учитель на уроке, о чем сообщила директору. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается. Школьника оштрафовали на 1000 рублей. Родители юноши обратились в суд, их поддержал родительский комитет. Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей ученика и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. В департаменте образования Курганской области ранее отмечали, что учитель и директор в данной ситуации отреагировали своевременно и предприняли необходимые действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родительский комитет Курганской области просит следователей проверить действия администрации Кетовской школы по делу о юноше, которого пытались оштрафовать за свастику из стикеров. Комиссия по делам несовершеннолетних обжаловала решение суда об отмене штрафа ученику, а в школе заявили, что юноша неоднократно клеил запрещенную символику, сообщили в родкомитете. «Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Кетовского района обжаловала в областном суде решение Кетовского суда об отмене штрафа школьнику за демонстрацию запрещенной символики. В качестве, как они думают, важного аргумента были приобщены к материалам дела выписки из протоколов совета профилактики Кетовской школы. Согласно этим документам, в апреле и мае этого года уже рассматривали на совете аналогичные действия нашего молодого человека. Правда, ни его, ни его родителей не приглашали и ничего им не сказали. Более того, через неделю вручили родителям благодарственное письмо за хорошее воспитание сына. И первоначально на комиссию представили отличную характеристику», — пишет родкомитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В родкомитете отмечают, что протоколы имеют признаки фальсификации (ст.303 УК РФ). Активисты обратились в СУ СКР с просьбой провести проверку по данным протоколов совета профилактики Кетовской школы. Сам школьник и его одноклассники заявляют, что никаких нарушений и заседаний совета весной не было. В Кетовской школе ранее отказались от комментариев по данному инциденту, отметив, что делом занимались правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что директор школы в Кетово заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Запрещенный символ в книге заметила учитель на уроке, о чем сообщила директору. Сам юноша заявлял, что стикеры клеил не он, запрещенной темой он не увлекается. Школьника оштрафовали на 1000 рублей. Родители юноши обратились в суд, их поддержал родительский комитет. Кетовский суд удовлетворил жалобу родителей ученика и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних. В департаменте образования Курганской области ранее отмечали, что учитель и директор в данной ситуации отреагировали своевременно и предприняли необходимые действия.