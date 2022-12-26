Федеральные аналитики назвали telegram-канал курганского губернатора «незаурядным»

«Минченко консалтинг»: telegram-канал курганского губернатора Вадима Шумкова «силаVправде» незаурядный и поддерживающий СВО

«Минченко консалтинг»: Шумков активно продвигает СВО-повестку, это может иметь риски Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Аналитики коммуникационного агентства «Минченко консалтинг» назвали telegram-канал курганского губернатора Вадима Шумкова «силаVправде» незаурядным и продвигающим повестку, связанную со спецоперацией. Об этом говорится в докладе «Антикризисные стратегии глав российских регионов 2022».

«Среди региональных лидеров, которые активно „разыгрывают СВО-карту“, эксперты „Минченко консалтинг“ выделяют Олега Кожемяко (Приморье), который регулярно посещает Донбасс, Василия Голубева (Ростовская область), предложившего создать макрорегион „Донбасс“, Вадима Шумкова (Курганская область) — за его „незаурядный“ Telegram-канал „силаVправде“, а также глав „прифронтовых“ субъектов — по очевидным причинам», — передает издание «Коммерсант», ссылаясь на авторов доклада.

Проанализировав управленческие стратегии глав регионов, аналитики агентства пришли выводу, что участие в повестке восстановления Донбасса, гуманитарных проектах и идеологии СВО может повысить их медийность и вывести в федеральную повестку. При этом эксперты отмечают риски такой линии поведения в информпространстве, так как фокус-группы, по их мнению, уже фиксируют негативное отношение «к чрезмерно вычурным шагам губернаторов».