«Коммерсант»: российские власти хотят сохранить иностранное ПО

29 декабря 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

По новому законопроекту будет разрешено лицензировать зарубежное ПО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минцифры РФ и IT-специалисты готовят законопроект, по которому можно будет лицензировать зарубежное ПО у разработчиков, прекративших свою работу в России. Пользователи будут платить за софт на специальный счет до востребования правообладателя. «Директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина пишет, что в условиях ухода из РФ иностранных разработчиков ПО вопрос его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования». В связи с этим, следует из документа, правительство «прорабатывает вопрос определения специальных условий его использования», — сообщает газета « Коммерсант ». Уточняется, что плата за использование ПО будет идти на специальный счет. Иностранный разработчик сможет получить эти деньги по первому требованию. По данным газеты, Минцифры планируют с одной стороны дать больше свободы пиратским софтам. А с другой — будет запущен механизм по принудительному лицензированию зарубежного ПО. Отмечается, что эти нововведения разрабатываются для того, чтобы оказать поддержку добросовестным пользователям. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие иностранные IT-компании заявили о своем уходе с российского рынка, например, Adobe и Microsoft. 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зарубежный софт необходимо заменить отечественным в течение трех лет. Минцифры РФ оценили потери международных IT-компаний от ухода из России. Они составили до 700 млрд рублей, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минцифры РФ и IT-специалисты готовят законопроект, по которому можно будет лицензировать зарубежное ПО у разработчиков, прекративших свою работу в России. Пользователи будут платить за софт на специальный счет до востребования правообладателя. «Директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина пишет, что в условиях ухода из РФ иностранных разработчиков ПО вопрос его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования». В связи с этим, следует из документа, правительство «прорабатывает вопрос определения специальных условий его использования», — сообщает газета «Коммерсант». Уточняется, что плата за использование ПО будет идти на специальный счет. Иностранный разработчик сможет получить эти деньги по первому требованию. По данным газеты, Минцифры планируют с одной стороны дать больше свободы пиратским софтам. А с другой — будет запущен механизм по принудительному лицензированию зарубежного ПО. Отмечается, что эти нововведения разрабатываются для того, чтобы оказать поддержку добросовестным пользователям. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие иностранные IT-компании заявили о своем уходе с российского рынка, например, Adobe и Microsoft. 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что зарубежный софт необходимо заменить отечественным в течение трех лет. Минцифры РФ оценили потери международных IT-компаний от ухода из России. Они составили до 700 млрд рублей, сообщает RT.