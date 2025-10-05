Военный аналитик прогнозирует, что Украина получит ракеты Tomahawk, но с неприятным нюансом

Украинская армия в случае поставок крылатых ракет Tomahawk получит исключительно их ранние модификации с ограниченной дальностью. С таким мнением выступил капитан первого ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
«Это будут ракеты не дальнобойные, которые летят на 2,5 тыс. километров, а, например, ракеты первых модификации — Block I. Там дальность уже значительно меньше», — пояснил эксперт. Он добавил, что такие ракеты могут быть адаптированы к пусковым установкам Mk 41, которые уже используются рядом европейских стран, включая Польшу и Румынию.
Поставки Tomahawk на Украину активно обсуждаются США и другими странами Запада в последний месяц. По словам вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса администрация Вашингтона рассматривает сценарий поставки этих ракет европейским союзникам с целью их последующей передачи Киеву. В России также реагировали на потенциальные поставки, президент РФ Владимир Путин давал понять, что это грозит новой волной эскалации. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что если эти ракеты будут поставлены, они могут с легкостью быть сбиты (ЗРК) «Витязь».
