Жители ЯНАО поспорили из-за фейерверков

Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили из-за новогодних фейерверков в соцсети «ВКонтакте». Мнения пользователей под постом в группе «НеТипичный Ноябрьск» разделились: одни возмутились из-за салютов в городе, другие поддержали идею.
«Хотелось бы обратиться к людям, которые запускают салюты во дворах, где ваш разум, когда вы это делаете? Я вчера из окна наблюдала как двое бездумных людей прям около стоянки, где куча машин запускали салют», — написал анонимный автор. Он добавил, что нужно выбирать безопасные места, которые расположены далеко от домов и автомобильных стоянок. «У вас веселье, а кто-то потом полжизни не расплатится», — отметил пользователь.
«Согласна с автором. Вчера всю ночь караулили машину, сигналка срабатывала от сильных хлопков», — поделилась мнением пользователь Мина Минина, отметив, что салюты пугают ее маленьких детей. «Тоже согласна с автором, дуракам закон не писан есть такое выражение! Для кого тогда места для запуска салютов определяли?» — прокомментировала Анна Мироненко.
«Душнилы», — написал в комментариях пользователь Dmitry Kudashev. Максим Максимов попросил привести статистику испорченных автомобилей и квартир в Ноябрьске. «Если младенец просыпается от того, что якобы происходит за окном, покажите его врачам. Действительно, душнилы», — добавил он. Накануне Нового года администрация Ноябрьска определила места для запуска салютов.
Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы поделились фото и видео в социальных сетях.
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили из-за новогодних фейерверков в соцсети «ВКонтакте». Мнения пользователей под постом в группе «НеТипичный Ноябрьск» разделились: одни возмутились из-за салютов в городе, другие поддержали идею. «Хотелось бы обратиться к людям, которые запускают салюты во дворах, где ваш разум, когда вы это делаете? Я вчера из окна наблюдала как двое бездумных людей прям около стоянки, где куча машин запускали салют», — написал анонимный автор. Он добавил, что нужно выбирать безопасные места, которые расположены далеко от домов и автомобильных стоянок. «У вас веселье, а кто-то потом полжизни не расплатится», — отметил пользователь. «Согласна с автором. Вчера всю ночь караулили машину, сигналка срабатывала от сильных хлопков», — поделилась мнением пользователь Мина Минина, отметив, что салюты пугают ее маленьких детей. «Тоже согласна с автором, дуракам закон не писан есть такое выражение! Для кого тогда места для запуска салютов определяли?» — прокомментировала Анна Мироненко. «Душнилы», — написал в комментариях пользователь Dmitry Kudashev. Максим Максимов попросил привести статистику испорченных автомобилей и квартир в Ноябрьске. «Если младенец просыпается от того, что якобы происходит за окном, покажите его врачам. Действительно, душнилы», — добавил он. Накануне Нового года администрация Ноябрьска определила места для запуска салютов. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы поделились фото и видео в социальных сетях.