Жители ЯНАО запустили салют в честь Нового года. Фото, видео

01 января 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

В ЯНАО жители встретили 2023 год традиционными салютами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы уже поделились фото и видео в городских пабликах в социальных сетях. «Пусть этот год станет для нас незабываемым, с Новым годом», — поздравляют жителей ЯНАО в telegram-канале «Муравленко». Там же выложен видеоролик с запуском фейерверка. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске отменили новогодние гуляния из-за мороза. Праздник на улице также был отменен в Лабытнанги.

Жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы уже поделились фото и видео в городских пабликах в социальных сетях. «Пусть этот год станет для нас незабываемым, с Новым годом», — поздравляют жителей ЯНАО в telegram-канале «Муравленко». Там же выложен видеоролик с запуском фейерверка. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске отменили новогодние гуляния из-за мороза. Праздник на улице также был отменен в Лабытнанги.