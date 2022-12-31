В ЯНАО жители встретили 2023 год традиционными салютами
Жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы уже поделились фото и видео в городских пабликах в социальных сетях.
«Пусть этот год станет для нас незабываемым, с Новым годом», — поздравляют жителей ЯНАО в telegram-канале «Муравленко». Там же выложен видеоролик с запуском фейерверка.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске отменили новогодние гуляния из-за мороза. Праздник на улице также был отменен в Лабытнанги.
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