31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

Жители ЯНАО запустили салют в честь Нового года. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города 229 лет. Екатеринбург , салют, шары, шарики
В ЯНАО жители встретили 2023 год традиционными салютами Фото:

Жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы уже поделились фото и видео в городских пабликах в социальных сетях.

«Пусть этот год станет для нас незабываемым, с Новым годом», — поздравляют жителей ЯНАО в telegram-канале «Муравленко». Там же выложен видеоролик с запуском фейерверка.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске отменили новогодние гуляния из-за мороза. Праздник на улице также был отменен в Лабытнанги.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жители ЯНАО встретили новый 2023 год запуском фейерверков. Ноябряне и муравленковцы уже поделились фото и видео в городских пабликах в социальных сетях. «Пусть этот год станет для нас незабываемым, с Новым годом», — поздравляют жителей ЯНАО в telegram-канале «Муравленко». Там же выложен видеоролик с запуском фейерверка. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске отменили новогодние гуляния из-за мороза. Праздник на улице также был отменен в Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...