03 января 2023
02 января 2023

В Перми ищут квартиры для детей-сирот

Стоимость квартиры для пермского ребенка-сироты оценивают в 2,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
Стоимость квартиры для ребенка-сироты оценивают в 2,9 млн рублей Фото:

В Перми ищут квартиры для покупки детям-сиротам. Соответствующие аукционы размещен на сайте госзакупок. Цена контракта на приобретение одного жилого помещения — 2,9 млн рублей.

«Исполнитель обязуется передать за плату Заказчику в муниципальную собственность жилое помещение в виде отдельной квартиры, расположенной в многоквартирном доме. Общая площадь квартиры — не менее 28 кв. м., жилая площадь квартиры — не менее 14 кв. м», — указано в техзадании.

Квартиры для детей-сирот по контракту должны быть в границах Перми, за исключением поселка Новые Ляды. Дата окончания приема заявок — 12 января. Исполнитель, исходя из требований, обязан будет передать квартиры в период с 1 апреля по 31 мая этого года.

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В Перми ищут квартиры для покупки детям-сиротам. Соответствующие аукционы размещен на сайте госзакупок. Цена контракта на приобретение одного жилого помещения — 2,9 млн рублей. «Исполнитель обязуется передать за плату Заказчику в муниципальную собственность жилое помещение в виде отдельной квартиры, расположенной в многоквартирном доме. Общая площадь квартиры — не менее 28 кв. м., жилая площадь квартиры — не менее 14 кв. м», — указано в техзадании. Квартиры для детей-сирот по контракту должны быть в границах Перми, за исключением поселка Новые Ляды. Дата окончания приема заявок — 12 января. Исполнитель, исходя из требований, обязан будет передать квартиры в период с 1 апреля по 31 мая этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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