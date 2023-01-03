В Перми ищут квартиры для детей-сирот

Стоимость квартиры для пермского ребенка-сироты оценивают в 2,9 млн рублей

04 января 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Стоимость квартиры для ребенка-сироты оценивают в 2,9 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми ищут квартиры для покупки детям-сиротам. Соответствующие аукционы размещен на сайте госзакупок. Цена контракта на приобретение одного жилого помещения — 2,9 млн рублей. «Исполнитель обязуется передать за плату Заказчику в муниципальную собственность жилое помещение в виде отдельной квартиры, расположенной в многоквартирном доме. Общая площадь квартиры — не менее 28 кв. м., жилая площадь квартиры — не менее 14 кв. м», — указано в техзадании. Квартиры для детей-сирот по контракту должны быть в границах Перми, за исключением поселка Новые Ляды. Дата окончания приема заявок — 12 января. Исполнитель, исходя из требований, обязан будет передать квартиры в период с 1 апреля по 31 мая этого года.

В Перми ищут квартиры для покупки детям-сиротам. Соответствующие аукционы размещен на сайте госзакупок. Цена контракта на приобретение одного жилого помещения — 2,9 млн рублей. «Исполнитель обязуется передать за плату Заказчику в муниципальную собственность жилое помещение в виде отдельной квартиры, расположенной в многоквартирном доме. Общая площадь квартиры — не менее 28 кв. м., жилая площадь квартиры — не менее 14 кв. м», — указано в техзадании. Квартиры для детей-сирот по контракту должны быть в границах Перми, за исключением поселка Новые Ляды. Дата окончания приема заявок — 12 января. Исполнитель, исходя из требований, обязан будет передать квартиры в период с 1 апреля по 31 мая этого года.