20 мая 2024

Рэпер Macan остановил концерт в Перми из-за брошенного в него предмета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Macan и Вани Дмитриенко на открытие сезона скейт-парка RCC Extreme. Екатеринбург, macan
Во время выступления в рэпера бросили бокс от беспроводных наушников Фото:

В Перми произошел инцидент на выступлении популярного исполнителя Macan’а. В него кто-то из зала бросил бокс для наушников, в результате чего исполнитель остановил концерт.

«Во время выступления в Перми диджея, в него кинули бокс от беспроводных наушников. Macan остановил из-за этого выступление», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости». Там же опубликовано видео. Самого момента попадания в рэпера предмета на записи нет. В кадре исполнитель показывает зрителям неприличный жест, а затем просит остановить музыку.

Настоящее имя исполнителя и автора песен — Андрей, а фамилия — Косолапов. В Перми он выступал с концертом 19 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с закрытым концертом выступила Ольга Бузова. На нем певица предстала перед зрителями в татарском национальном женском головном уборе.

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В Перми произошел инцидент на выступлении популярного исполнителя Macan’а. В него кто-то из зала бросил бокс для наушников, в результате чего исполнитель остановил концерт. «Во время выступления в Перми диджея, в него кинули бокс от беспроводных наушников. Macan остановил из-за этого выступление», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости». Там же опубликовано видео. Самого момента попадания в рэпера предмета на записи нет. В кадре исполнитель показывает зрителям неприличный жест, а затем просит остановить музыку. Настоящее имя исполнителя и автора песен — Андрей, а фамилия — Косолапов. В Перми он выступал с концертом 19 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с закрытым концертом выступила Ольга Бузова. На нем певица предстала перед зрителями в татарском национальном женском головном уборе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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