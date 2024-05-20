В Перми произошел инцидент на выступлении популярного исполнителя Macan’а. В него кто-то из зала бросил бокс для наушников, в результате чего исполнитель остановил концерт.
«Во время выступления в Перми диджея, в него кинули бокс от беспроводных наушников. Macan остановил из-за этого выступление», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости». Там же опубликовано видео. Самого момента попадания в рэпера предмета на записи нет. В кадре исполнитель показывает зрителям неприличный жест, а затем просит остановить музыку.
Настоящее имя исполнителя и автора песен — Андрей, а фамилия — Косолапов. В Перми он выступал с концертом 19 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с закрытым концертом выступила Ольга Бузова. На нем певица предстала перед зрителями в татарском национальном женском головном уборе.
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В Перми произошел инцидент на выступлении популярного исполнителя Macan’а. В него кто-то из зала бросил бокс для наушников, в результате чего исполнитель остановил концерт. «Во время выступления в Перми диджея, в него кинули бокс от беспроводных наушников. Macan остановил из-за этого выступление», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости». Там же опубликовано видео. Самого момента попадания в рэпера предмета на записи нет. В кадре исполнитель показывает зрителям неприличный жест, а затем просит остановить музыку. Настоящее имя исполнителя и автора песен — Андрей, а фамилия — Косолапов. В Перми он выступал с концертом 19 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с закрытым концертом выступила Ольга Бузова. На нем певица предстала перед зрителями в татарском национальном женском головном уборе.