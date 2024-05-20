20 мая 2024

Проблемный пермский завод за год увеличил долги на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, пульт управления, завод, рабочий
Имущественное положение Александровского машзавода продолжает ухудшаться Фото:

Александровский машиностроительный завод (ОАО «АМЗ», Пермский край) рекордно увеличил долговую нагрузку. За год она достигла почти 2 млрд рублей. Это следует из отчета бухгалтерского отчета предприятия, размещенного на сайте Федресурса.

«Стоимость чистых активов по состоянию на 31.03.2024 года составляет -1 986 363 193 руб. (минус один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи сто девяносто три рубля 00 копеек)», — отражено на сайте Федресурса. Стоимость чистых активов определяется как разница между активами и обязательствами компании.

Завод в Александровске производит горношахтную и горнорудную технику. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет. Одной из причин убыточности предприятия в 2023 году стал рост краткосрочной кредиторской задолженности.

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Александровский машиностроительный завод (ОАО «АМЗ», Пермский край) рекордно увеличил долговую нагрузку. За год она достигла почти 2 млрд рублей. Это следует из отчета бухгалтерского отчета предприятия, размещенного на сайте Федресурса. «Стоимость чистых активов по состоянию на 31.03.2024 года составляет -1 986 363 193 руб. (минус один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи сто девяносто три рубля 00 копеек)», — отражено на сайте Федресурса. Стоимость чистых активов определяется как разница между активами и обязательствами компании. Завод в Александровске производит горношахтную и горнорудную технику. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет. Одной из причин убыточности предприятия в 2023 году стал рост краткосрочной кредиторской задолженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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