16 мая 2024

В центре Перми произошла массовая драка с битой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из участников использовал биту
Один из участников использовал биту Фото:

В Перми мужчины устроили массовую драку около бара Story Bar. Один из участников использовал биту. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Эпичная драка у ночного клуба на Ленина. Бита как последний аргумент», — сказано в сообщении.

Очевидцы предположили, что участники драки были в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное они употребили в баре, рядом с которым началась потасовка.

Обновлено в 11:21:

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

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В Перми мужчины устроили массовую драку около бара Story Bar. Один из участников использовал биту. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Эпичная драка у ночного клуба на Ленина. Бита как последний аргумент», — сказано в сообщении. Очевидцы предположили, что участники драки были в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное они употребили в баре, рядом с которым началась потасовка. Обновлено в 11:21: В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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