В Перми мужчины устроили массовую драку около бара Story Bar. Один из участников использовал биту. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Эпичная драка у ночного клуба на Ленина. Бита как последний аргумент», — сказано в сообщении.
Очевидцы предположили, что участники драки были в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное они употребили в баре, рядом с которым началась потасовка.
Обновлено в 11:21:
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личности участников происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».
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