Пермские школьники будут сдавать ОГЭ по татарскому и коми-пермяцкому языкам

В Пермском крае более сотни выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по татарскому и коми-пермяцкому языкам. Они выбрали эти предметы добровольно, так как это их родные языки. При этом, как следует из сообщения министерства образования края, татарский и коми-пермяцкий языки в документах ОГЭ считаются иностранными.
«Иностранные языки выбрали 3,9 тыс. выпускников 9-х классов. Из них 130 ребят сдают родные языки – коми-пермяцкий и татарский», — говорится на сайте министерства.
Ранее URA.RU рассказывало, что среди предметов по выбору для сдачи ОГЭ у пермских школьников самыми популярными стали информатика, обществознание и география. Период сдачи экзамена начался сегодня и продлится до 2 июля.
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