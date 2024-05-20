20 мая 2024

Пермские школьники будут сдавать ОГЭ по татарскому и коми-пермяцкому языкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники начали сдавать ОГЭ
Школьники начали сдавать ОГЭ Фото:

В Пермском крае более сотни выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по татарскому и коми-пермяцкому языкам. Они выбрали эти предметы добровольно, так как это их родные языки. При этом, как следует из сообщения министерства образования края, татарский и коми-пермяцкий языки в документах ОГЭ считаются иностранными.

«Иностранные языки выбрали 3,9 тыс. выпускников 9-х классов. Из них 130 ребят сдают родные языки – коми-пермяцкий и татарский», — говорится на сайте министерства.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди предметов по выбору для сдачи ОГЭ у пермских школьников самыми популярными стали информатика, обществознание и география. Период сдачи экзамена начался сегодня и продлится до 2 июля. 

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В Пермском крае более сотни выпускников девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по татарскому и коми-пермяцкому языкам. Они выбрали эти предметы добровольно, так как это их родные языки. При этом, как следует из сообщения министерства образования края, татарский и коми-пермяцкий языки в документах ОГЭ считаются иностранными. «Иностранные языки выбрали 3,9 тыс. выпускников 9-х классов. Из них 130 ребят сдают родные языки – коми-пермяцкий и татарский», — говорится на сайте министерства. Ранее URA.RU рассказывало, что среди предметов по выбору для сдачи ОГЭ у пермских школьников самыми популярными стали информатика, обществознание и география. Период сдачи экзамена начался сегодня и продлится до 2 июля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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