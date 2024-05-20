Пермячка пожаловалась в Роспотребнадзор на ТРЦ «Планета»

Девушка увидела в работе торгового центра нарушение
Жительница Перми Елена М. обратилась в Роспотребнадзор из-за работы кофейни и туалета в ТРЦ «Планета». О том, что ее не устроило девушка рассказала URA.RU.
«Была в «Планете» в 09:30 утра. Там уже работала кофейня, а вот туалеты почему-то оказались закрытыми. Я считаю, что это нарушает СанПиН и обратилась по этому поводу в Роспотребнадзор. Ответ пока не пришел», — рассказал Елена агентству.
По словам девушки, эта проблема коснулась не только нее. В то утро возле туалетов стояли люди и ждали их открытия. URA.RU направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора и ТРЦ «Планета».
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