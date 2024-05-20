20 мая 2024

Пермячка пожаловалась в Роспотребнадзор на ТРЦ «Планета»

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка увидела в работе торгового центра нарушение
Девушка увидела в работе торгового центра нарушение Фото:

Жительница Перми Елена М. обратилась в Роспотребнадзор из-за работы кофейни и туалета в ТРЦ «Планета». О том, что ее не устроило девушка рассказала URA.RU.

«Была в «Планете» в 09:30 утра. Там уже работала кофейня, а вот туалеты почему-то оказались закрытыми. Я считаю, что это нарушает СанПиН и обратилась по этому поводу в Роспотребнадзор. Ответ пока не пришел», — рассказал Елена агентству.

По словам девушки, эта проблема коснулась не только нее. В то утро возле туалетов стояли люди и ждали их открытия. URA.RU направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора и ТРЦ «Планета».

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Жительница Перми Елена М. обратилась в Роспотребнадзор из-за работы кофейни и туалета в ТРЦ «Планета». О том, что ее не устроило девушка рассказала URA.RU. «Была в «Планете» в 09:30 утра. Там уже работала кофейня, а вот туалеты почему-то оказались закрытыми. Я считаю, что это нарушает СанПиН и обратилась по этому поводу в Роспотребнадзор. Ответ пока не пришел», — рассказал Елена агентству. По словам девушки, эта проблема коснулась не только нее. В то утро возле туалетов стояли люди и ждали их открытия. URA.RU направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора и ТРЦ «Планета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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