Пермяк из ревности зарезал ножом подругу в сауне

Жителя Соликамска Пермского края осудили за убийство подруги, которую он из ревности зарезал ножом в сауне. За это преступление суд отправил ранее судимого 21-летнего мужчину в колонию строгого режима.
«Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Ревнивец приехал к дому девушки, дождался ухода родителей и после этого зашел в гости. В ходе общения увидел переписку возлюбленной с другим мужчиной. Это вывело его из себя — он решился на убийство. Под надуманным предлогом позвал потерпевшую в сауну. Там нанес девушке множественные удары ножом по телу, выбросил нож и ушел. Потерпевшая скончалась», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда.
Соликамский городской суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима. Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его в краевом суде, который не нашел оснований для смягчения наказания и оставил решение суда первой инстанции в силе.
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