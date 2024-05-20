20 мая 2024

В Перми цены на квартиры-невелички выросли больше, чем в других городах России

В Перми цены на малогабаритные квартиры подорожали сильнее всех в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на студии растут из-за спроса
Цены на студии растут из-за спроса Фото:

В Перми подорожали квартиры-студии, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. С января по май 2024 года стоимость квадратного метра в таком жилье на вторичном рынке выросла на 24%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников России. Такие данные приводят аналитики сайта Restate.

«В Перми студии подорожали сразу на 24% с начала года. Впрочем, эта тенденция распространяется на всю недвижимость города. Стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах в мае 2024 года достигла 138 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что на рост цен повлиял высокий спрос среди инвесторов, так как небольшие квартиры дешевле и ликвиднее. При этом в Перми их не так много.

На первичном рынке складывается такая же ситуация. По данным сайта «Мир квартир», с мая 2023 года по май 2024 года стоимость квадратного метра в студиях выросла на 13,1%. Цена достигла 143,9 тысячи рублей. Это средний показатель по стране среди новостроек в городах-миллионниках.

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В Перми подорожали квартиры-студии, площадь которых не превышает 25 квадратных метров. С января по май 2024 года стоимость квадратного метра в таком жилье на вторичном рынке выросла на 24%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников России. Такие данные приводят аналитики сайта Restate. «В Перми студии подорожали сразу на 24% с начала года. Впрочем, эта тенденция распространяется на всю недвижимость города. Стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах в мае 2024 года достигла 138 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что на рост цен повлиял высокий спрос среди инвесторов, так как небольшие квартиры дешевле и ликвиднее. При этом в Перми их не так много. На первичном рынке складывается такая же ситуация. По данным сайта «Мир квартир», с мая 2023 года по май 2024 года стоимость квадратного метра в студиях выросла на 13,1%. Цена достигла 143,9 тысячи рублей. Это средний показатель по стране среди новостроек в городах-миллионниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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