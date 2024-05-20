В Перми актеры с инвалидностью покажут спектакль в музее PERMM

Пермский музей современного искусства PERMM на один вечер превратится в театр. Здесь свою постановку «Внутри: яблоко Магритта» покажет команда инклюзивного театра-студии «Пространство любви», рассказали в музее.
«Режиссер Валерий Усов буквально оживляет магические картины Рене Магритта, погружая нас внутрь полотен знаменитого бельгийского художника-сюрреалиста. Вас ждет очень тонкий и красивый сюжет, где люди ищут любви, встречаются и расстаются, отражаются друг в друге, несут и теряют истину. Актерами выступят участники театра-студии — люди с инвалидностью (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, психическими и генетическими заболеваниями)», — говорится в telegram-канале PERMM.
Показ спектакля состоится 22 мая. Вход бесплатный, но по обязательной регистрации на сайте музея. Спектакль «Внутри: яблоко Магритта» был выпущен в 2022 году. Проект стал лауреатом I степени фестиваля «Театральная пестрядь» и был назван лучшим спектаклем современной формы на парафестивале «Театр-территория равных возможностей», отмечают в минкультуры Пермского края.
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