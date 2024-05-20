20 мая 2024

Суд назначил наказание пермскому гинекологу, которую обвиняли в смерти пациентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Гибель пациентки произошла в 2023 году
Гибель пациентки произошла в 2023 году Фото:

Пермский районный суд вынес приговор гинекологу поликлиники микрорайона Кондратово Наталье Голых, которую обвиняли в смерти пришедшей на прием женщины. Было установлено, что врач ввела пациентке неправильную дозу обезболивающего препарата, что привело к трагедии.

«Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. При ограничении свободы гинекологу нельзя покидать пределы Перми без разрешения правоохранительных органов, а также запрещено посещать места, где проходят массовые мероприятия. Еще женщине необходимо каждый месяц отмечаться в органах», — сообщило 59.RU.

Смерть пациентки произошла в 2023 году. Тогда 36-летняя мать двоих детей Анастасия Сюзева обратилась к медику, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры гинеколог Наталья Голых повредила часть конструкции и предложила пациентке лечь в стационар, но Анастасия отказалась. Тогда врач назначила женщине повторный прием, во время которого допустила ошибку при введении обезболивающего. Пациентка в результате скончалась прямо в медицинском кабинете.

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Пермский районный суд вынес приговор гинекологу поликлиники микрорайона Кондратово Наталье Голых, которую обвиняли в смерти пришедшей на прием женщины. Было установлено, что врач ввела пациентке неправильную дозу обезболивающего препарата, что привело к трагедии. «Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. При ограничении свободы гинекологу нельзя покидать пределы Перми без разрешения правоохранительных органов, а также запрещено посещать места, где проходят массовые мероприятия. Еще женщине необходимо каждый месяц отмечаться в органах», — сообщило 59.RU. Смерть пациентки произошла в 2023 году. Тогда 36-летняя мать двоих детей Анастасия Сюзева обратилась к медику, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры гинеколог Наталья Голых повредила часть конструкции и предложила пациентке лечь в стационар, но Анастасия отказалась. Тогда врач назначила женщине повторный прием, во время которого допустила ошибку при введении обезболивающего. Пациентка в результате скончалась прямо в медицинском кабинете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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