Суд назначил наказание пермскому гинекологу, которую обвиняли в смерти пациентки

Пермский районный суд вынес приговор гинекологу поликлиники микрорайона Кондратово Наталье Голых, которую обвиняли в смерти пришедшей на прием женщины. Было установлено, что врач ввела пациентке неправильную дозу обезболивающего препарата, что привело к трагедии.
«Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. При ограничении свободы гинекологу нельзя покидать пределы Перми без разрешения правоохранительных органов, а также запрещено посещать места, где проходят массовые мероприятия. Еще женщине необходимо каждый месяц отмечаться в органах», — сообщило 59.RU.
Смерть пациентки произошла в 2023 году. Тогда 36-летняя мать двоих детей Анастасия Сюзева обратилась к медику, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры гинеколог Наталья Голых повредила часть конструкции и предложила пациентке лечь в стационар, но Анастасия отказалась. Тогда врач назначила женщине повторный прием, во время которого допустила ошибку при введении обезболивающего. Пациентка в результате скончалась прямо в медицинском кабинете.
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