04 января 2023

Гинцбург дал прогноз по заболеваемости гриппом на новогодних каникулах

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Эпидемиолог усомнился в росте заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото:
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В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС. По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует.

Ранее Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа B, который наносит серьезный ущерб здоровью. Кроме того, прогноз Роспотребнадзора о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом сбылись раньше предполагаемого срока. Начиная с 26 декабря по 1 января эпидемиологи наблюдают снижение числа заболевших.

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В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС. По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует. Ранее Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа B, который наносит серьезный ущерб здоровью. Кроме того, прогноз Роспотребнадзора о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом сбылись раньше предполагаемого срока. Начиная с 26 декабря по 1 января эпидемиологи наблюдают снижение числа заболевших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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