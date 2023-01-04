Гинцбург дал прогноз по заболеваемости гриппом на новогодних каникулах

05 января 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Эпидемиолог усомнился в росте заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС. По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует. Ранее Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа B, который наносит серьезный ущерб здоровью. Кроме того, прогноз Роспотребнадзора о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом сбылись раньше предполагаемого срока. Начиная с 26 декабря по 1 января эпидемиологи наблюдают снижение числа заболевших.

В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС. По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует. Ранее Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа B, который наносит серьезный ущерб здоровью. Кроме того, прогноз Роспотребнадзора о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом сбылись раньше предполагаемого срока. Начиная с 26 декабря по 1 января эпидемиологи наблюдают снижение числа заболевших.