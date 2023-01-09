В Тюмени из-за моратория на проверки опасаются «бизнес-беспредела»

Тюменские бизнесмены научились «обходить» неудобные статьи законодательства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени из-за продления моратория на плановые проверки назревает «бизнес-беспредел». Информацией с URA.RU поделился предприниматель, работающий в агропромышленном комплексе региона. По его словам, запрет на проверки дает возможность закрывать глаза на те нарушения, за которые раньше наказывали штрафами.

«Многие сейчас спускают на тормозах нарушения, например, по содержанию земли, утилизации отходов. Контролирующие службы максимум выносят уведомление, никаких предписаний и штрафов. Конечно, недобросовестных это расслабляет, они и дальше будут „беспредельничать“ и портить репутацию всему бизнесу», — пояснил в беседе с агентством предприниматель.

Продление моратория на совещании с вице-премьерами подтвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В государственных структурах правила игры принимают вынужденно. Источник, близкий к тюменскому Роспотребнадзору, пояснил: если бизнес и дальше останется без должного контроля, предприниматели привыкнут обходить закон.

«Вслух конечно никто о недовольстве не скажет. Но на деле контролеры третий год ищут обходные пути, проверяют документы в открытых источниках, в базах, информационных системах. Это утомительно, и не все нарушения можно увидеть по бумагам, часть остается незамеченной», — добавил источник.

Региональный уполномоченный по правам предпринимателей Павел Меньшиков страхи бизнеса и госструктур пока не прокомментировал. URA.RU направило Меньшикову письменный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, какие нарушения допускают тюменские предприятия.