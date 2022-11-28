В Тюмени крупнейший молокозавод уличили в систематическом нарушении закона

Тюменский Россельхознадзор обвинил компанию «Золотые луга» в производстве продукции из неизвестного сырья и других нарушениях

Производитель выпустил тысячи позиций продукции с нарушением обязательных требований Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупнейший молочный завод Тюменской области — АО «Золотые луга», уличили в грубых нарушениях установленных законом требований. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора региона. Предприятие выпустило тысячи позиций продукции, без указания сырья, из которых они были сделаны.

«Крупнейший молочный завод Тюменской области — АО „Золотые луга“ (село Ситниково Омутинского района) допускает грубые нарушения при производстве и выпуске в оборот молочной продукции. В период с мая по октябрь 2022 года предприятие в нарушение установленных требований выпустило в оборот 1 671 партию молочной продукции без указания сырья», — сообщает пресс-служба ведомства.

Еще почти 1 100 партий оказались сделаны из сырья неизвестного происхождения. Другими словами, завод указывал, что определенное количество продукции сделано из меньшего количества сырья. К примеру, как-то раз «Золотые луга» сообщили об изготовлении более девяти тонн пастеризованного молока и сметаны из всего лишь 385 кг сырого молока.

Нашли у предприятия и другие нарушения. Так, оно завышало вырабатываемые объемы, недостоверно указывало информацию о перевозке продукции и прочее. За это «Золотые луга» трижды получали предостережения. В настоящее время информация о всех нарушениях передана в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в марте компания «Золотые луга» подтвердила рост цен на свою продукцию на 15-20%. По данным предприятия мера была вынужденная, связанная с удорожанием производства.