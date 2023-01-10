Курганский депутат Госдумы опубликовал фото после пробежки в мороз

Депутат Александр Ильтяков вышел на пробежку в мороз (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков опубликовал в своем telegram-канале фотографию после пробежки в сильный мороз. Политик признался, что спорт и такая погода его бодрят и радуют.

«Замечательная сибирская погода. -27 градусов. Легкая утренняя пробежка ободряет и радует!», — подписал депутат фото. С подписчиками Ильтяков также поделился снимками зимнего леса и заснеженными деревьями.

Ранее URA.RU писало, что в ночь с 31 декабря на 1 января Ильтяков в селе Частоозерье принял участие в ежегодном забеге. Так политик поздравил земляков с 2023 годом. Аномальные морозы пришли в Курганскую область 8 января. Из-за погоды курганских школьников переводят на дистанционное обучение. По данным синоптиков, в конце этой недели в регионе потеплеет до -9 градусов.

Депутат Госдумы от Курганской области порадовался 27-градусным морозам Фото: t.me/iltiakov_live