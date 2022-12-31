31 декабря 2022
30 декабря 2022

Депутат Госдумы из Курганской области принял участие в ежегодном забеге

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний забег 2014. Курган, кожевников александр, ильтяков александр, новый год
Александр Ильтяков (слева) уже не первый год принимает участие в новогоднем забеге (архивное фото) Фото:

Депутат Госдумы Александр Ильтяков из Курганской области принял участие в ежегодном забеге. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале.

«Забег проходил в Частоозерье. Он был посвящен встрече Нового года!» — сообщил депутат.

Это не первое публичное мероприятие, посвященное Новому году, на котором отметились политики из региона. Как писало URA.RU, недавно курганский губернатор Вадим Шумков призвал земляков в качестве новогодней акции отказаться от корпоративов. Глава Зауралья предложил деньги, которые были бы потрачены организациями на корпоративы, перечислить детям, которые нуждаются в помощи.

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков из Курганской области принял участие в ежегодном забеге. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале. «Забег проходил в Частоозерье. Он был посвящен встрече Нового года!» — сообщил депутат. Это не первое публичное мероприятие, посвященное Новому году, на котором отметились политики из региона. Как писало URA.RU, недавно курганский губернатор Вадим Шумков призвал земляков в качестве новогодней акции отказаться от корпоративов. Глава Зауралья предложил деньги, которые были бы потрачены организациями на корпоративы, перечислить детям, которые нуждаются в помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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