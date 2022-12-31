Депутат Госдумы из Курганской области принял участие в ежегодном забеге

01 января 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков (слева) уже не первый год принимает участие в новогоднем забеге (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Депутат Госдумы Александр Ильтяков из Курганской области принял участие в ежегодном забеге. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале. «Забег проходил в Частоозерье. Он был посвящен встрече Нового года!» — сообщил депутат. Это не первое публичное мероприятие, посвященное Новому году, на котором отметились политики из региона. Как писало URA.RU, недавно курганский губернатор Вадим Шумков призвал земляков в качестве новогодней акции отказаться от корпоративов. Глава Зауралья предложил деньги, которые были бы потрачены организациями на корпоративы, перечислить детям, которые нуждаются в помощи.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков из Курганской области принял участие в ежегодном забеге. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале. «Забег проходил в Частоозерье. Он был посвящен встрече Нового года!» — сообщил депутат. Это не первое публичное мероприятие, посвященное Новому году, на котором отметились политики из региона. Как писало URA.RU, недавно курганский губернатор Вадим Шумков призвал земляков в качестве новогодней акции отказаться от корпоративов. Глава Зауралья предложил деньги, которые были бы потрачены организациями на корпоративы, перечислить детям, которые нуждаются в помощи.