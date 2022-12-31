Депутат Госдумы из Курганской области принял участие в ежегодном забеге

Александр Ильтяков (слева) уже не первый год принимает участие в новогоднем забеге (архивное фото)
Депутат Госдумы Александр Ильтяков из Курганской области принял участие в ежегодном забеге. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале.
«Забег проходил в Частоозерье. Он был посвящен встрече Нового года!» — сообщил депутат.
Это не первое публичное мероприятие, посвященное Новому году, на котором отметились политики из региона. Как писало URA.RU, недавно курганский губернатор Вадим Шумков призвал земляков в качестве новогодней акции отказаться от корпоративов. Глава Зауралья предложил деньги, которые были бы потрачены организациями на корпоративы, перечислить детям, которые нуждаются в помощи.
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