Из-за острой нехватки врачей в тюменском селе ограничили прием пациентов

Пациенты не успевают попасть на приемы, так как областной больнице не хватает врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за нехватки кадров сельским фельдшерам и терапевтам в Тюменском районе приходится обслуживать сразу несколько ФАПов, из-за чего на прием пациентов выделяется всего несколько часов в день. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка.

«Терапевт и фельдшер в сельском ФАПе работают несколько часов в день. С такой жалобой ко мне обратились жители села Чикчи. Вместе с главой Тюменского района Светланой Ивановой выехали на место. Информация подтвердилась», — рассказал в своем telegram-канале Иван Квитка.

Депутат обсудил проблему с главврачом Областной больницы №19 Миграном Мартиросяном. Оказалось, что один из фельдшеров находится в отпуске, а терапевт ушла в декрет. Из-за этого оставшиеся специалисты вынуждены замещать друг друга и принимать пациентов в нескольких муниципальных образованиях.

Главврач больницы уверил депутата Госдумы, что поиск медработников ведется ежедневно и в скором времени проблема решится. Стороны договорились вернуться к вопросу через пару недель,

Ранее URA.RU писало, что в Областной больнице в Заводоуковске не хватает почти двух десятков узких специалистов. Потребность в кадрах составляет 9% от общего числа врачей.