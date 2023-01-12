В Сургуте пьяный лжеминер пытался отомстить работодателю из Башкирии

Сургутянин сообщил о минировании в Нефтекамске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Сургута (ХМАО) Ринат Ахметьянов позвонил в полицию и заявил о минировании в жилом доме Нефтекамска. Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан» сообщает, что мужчина был пьян и таким образом пытался отомстить бывшему работодателю.

«В сентябре 2022 года Ахметьянов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Сургуте, позвонил со своего сотового телефона в дежурную часть полиции и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме с административными помещениями в Нефтекамске. В судебном заседании мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что сделал это из-за обиды на руководство организации с прежнего рабочего места, которое, по его словам, уволило его, не выплатив заработную плату», — говорится в публикации пресс-службы.

Дело лжеминера рассмотрел городской суд Нефтекамска. Обвиняемый получил три года лишения свободы условно, а также испытательный срок на два года.

Ранее URA.RU писало, что из-за ложных сообщений о минировании силовики проверили все поликлиники Нижневартовска. Звонивший не уточнил адрес вероятного места преступления.