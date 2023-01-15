Житель Тюменской области зарезал сына своей возлюбленной

16 января 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Мужчина убил сына своей сожительницы, многократно ударив его ножом в грудь и живот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Заводоуковского района (Тюменская область) напал на сына своей сожительницы и убил молодого человека, нанеся ему не менее шести ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «13 января 63-летний обвиняемый, находясь в частном доме в селе Горюново Заводоуковского района, распивал спиртное в компании своей сожительницы и ее 27-летнего сына. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в грудь и живот», — рассказали агентству в пресс-службе. От полученных ран молодой человек умер на месте. Возлюбленный матери, обвиняемый в его убийстве, сейчас находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина зарезал свою знакомую. Девушке удалось попросить о помощи, но спасти ее медики не смогли.

Житель Заводоуковского района (Тюменская область) напал на сына своей сожительницы и убил молодого человека, нанеся ему не менее шести ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «13 января 63-летний обвиняемый, находясь в частном доме в селе Горюново Заводоуковского района, распивал спиртное в компании своей сожительницы и ее 27-летнего сына. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в грудь и живот», — рассказали агентству в пресс-службе. От полученных ран молодой человек умер на месте. Возлюбленный матери, обвиняемый в его убийстве, сейчас находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина зарезал свою знакомую. Девушке удалось попросить о помощи, но спасти ее медики не смогли.