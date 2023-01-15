Житель Тюменской области зарезал сына своей возлюбленной

Житель Заводоуковского района (Тюменская область) напал на сына своей сожительницы и убил молодого человека, нанеся ему не менее шести ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«13 января 63-летний обвиняемый, находясь в частном доме в селе Горюново Заводоуковского района, распивал спиртное в компании своей сожительницы и ее 27-летнего сына. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в грудь и живот», — рассказали агентству в пресс-службе.
От полученных ран молодой человек умер на месте. Возлюбленный матери, обвиняемый в его убийстве, сейчас находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.
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Житель Заводоуковского района (Тюменская область) напал на сына своей сожительницы и убил молодого человека, нанеся ему не менее шести ударов ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «13 января 63-летний обвиняемый, находясь в частном доме в селе Горюново Заводоуковского района, распивал спиртное в компании своей сожительницы и ее 27-летнего сына. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в грудь и живот», — рассказали агентству в пресс-службе. От полученных ран молодой человек умер на месте. Возлюбленный матери, обвиняемый в его убийстве, сейчас находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина зарезал свою знакомую. Девушке удалось попросить о помощи, но спасти ее медики не смогли.