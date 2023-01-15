Власти пермского города предлагают получить бронь от мобилизации, став силовиком

Жителям Соликамска предлагают получить бронь от мобилизации, став сотрудником Росгвардии

В Соликамске вневедомственная охрана набирает сотрудников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Соликамском округе Пермского края ищут желающих служить в территориальном отделе вневедомственной охраны (Росгвардия). В объявлении, которое размещено на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» говорится, что сотрудники ведомства смогут получить бронь от мобилизации.

«Отдел вневедомственной охраны по Соликамскому городскому округу приглашает на службу. Сотрудники не подлежат призыву [на военную службу] на период мобилизации», — сообщается в объявлении. В качестве кандидатов рассматриваются не судимые мужчины и женщины в возрасте до 35 лет со средним образованием и прошедшие срочную службу в армии (для мужчин).

Силовики будут задействованы в охране объектов различных форм собственности и общественного порядка. Поступившим на службу гарантируется бесплатное лечение в санаториях Росгвардии, предоставление служебного жилья и другие социальные гарантии.