15 января 2023

Власти пермского города предлагают получить бронь от мобилизации, став силовиком

Жителям Соликамска предлагают получить бронь от мобилизации, став сотрудником Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, маски-шоу, росгвардия
В Соликамске вневедомственная охрана набирает сотрудников Фото:
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Мобилизация в России

В Соликамском округе Пермского края ищут желающих служить в территориальном отделе вневедомственной охраны (Росгвардия). В объявлении, которое размещено на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» говорится, что сотрудники ведомства смогут получить бронь от мобилизации.

«Отдел вневедомственной охраны по Соликамскому городскому округу приглашает на службу. Сотрудники не подлежат призыву [на военную службу] на период мобилизации», — сообщается в объявлении. В качестве кандидатов рассматриваются не судимые мужчины и женщины в возрасте до 35 лет со средним образованием и прошедшие срочную службу в армии (для мужчин).

Силовики будут задействованы в охране объектов различных форм собственности и общественного порядка. Поступившим на службу гарантируется бесплатное лечение в санаториях Росгвардии, предоставление служебного жилья и другие социальные гарантии.

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В Соликамском округе Пермского края ищут желающих служить в территориальном отделе вневедомственной охраны (Росгвардия). В объявлении, которое размещено на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте» говорится, что сотрудники ведомства смогут получить бронь от мобилизации. «Отдел вневедомственной охраны по Соликамскому городскому округу приглашает на службу. Сотрудники не подлежат призыву [на военную службу] на период мобилизации», — сообщается в объявлении. В качестве кандидатов рассматриваются не судимые мужчины и женщины в возрасте до 35 лет со средним образованием и прошедшие срочную службу в армии (для мужчин). Силовики будут задействованы в охране объектов различных форм собственности и общественного порядка. Поступившим на службу гарантируется бесплатное лечение в санаториях Росгвардии, предоставление служебного жилья и другие социальные гарантии.
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