Курганские семьи научат играть в керлинг

Командной игре семьи из Кургана обучат квалифицированные специалисты, утверждают авторы проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тренеры спортшколы проведут мастер—классы по обучению детей и их родителей игре в керлинг на специализированной ледяной дорожке на ледовой арене в Кургане. Эта информация содержится в документах проекта — победителя конкурса Фонда президентских грантов.

«Статус проекта „Семейный керлинг“ в Кургане: победитель конкурса. Планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом 500 человек (100 команд). Целевая группа: семьи с детьми от 10 до 14 лет. Общая сумма расходов на реализацию: 957 378,10 коп. Размер гранта: 497 422,70 коп.», — указано на сайте фонда.

Популяризация здорового образа жизни через организацию семейного досуга, посредством игры в керлинг семьями с детьми — основная цель проекта. Итогом станет проведение финального турнира среди участников.

В начале 2023 года Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям свыше 11 млн рублей на реализацию социально-ориентированных проектов. Всего президентскую поддержку получат 14 курганских инициатив.