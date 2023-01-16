Курганские семьи научат играть в керлинг

Тренеры спортшколы проведут мастер—классы по обучению детей и их родителей игре в керлинг на специализированной ледяной дорожке на ледовой арене в Кургане. Эта информация содержится в документах проекта — победителя конкурса Фонда президентских грантов.
«Статус проекта „Семейный керлинг“ в Кургане: победитель конкурса. Планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом 500 человек (100 команд). Целевая группа: семьи с детьми от 10 до 14 лет. Общая сумма расходов на реализацию: 957 378,10 коп. Размер гранта: 497 422,70 коп.», — указано на сайте фонда.
Популяризация здорового образа жизни через организацию семейного досуга, посредством игры в керлинг семьями с детьми — основная цель проекта. Итогом станет проведение финального турнира среди участников.
В начале 2023 года Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям свыше 11 млн рублей на реализацию социально-ориентированных проектов. Всего президентскую поддержку получат 14 курганских инициатив.
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Тренеры спортшколы проведут мастер—классы по обучению детей и их родителей игре в керлинг на специализированной ледяной дорожке на ледовой арене в Кургане. Эта информация содержится в документах проекта — победителя конкурса Фонда президентских грантов. «Статус проекта „Семейный керлинг“ в Кургане: победитель конкурса. Планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом 500 человек (100 команд). Целевая группа: семьи с детьми от 10 до 14 лет. Общая сумма расходов на реализацию: 957 378,10 коп. Размер гранта: 497 422,70 коп.», — указано на сайте фонда. Популяризация здорового образа жизни через организацию семейного досуга, посредством игры в керлинг семьями с детьми — основная цель проекта. Итогом станет проведение финального турнира среди участников. В начале 2023 года Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям свыше 11 млн рублей на реализацию социально-ориентированных проектов. Всего президентскую поддержку получат 14 курганских инициатив.