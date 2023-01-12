Президентскую поддержку получат 14 курганских проектов

13 января 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Победители конкурса получат материальную поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям 11,5 млн рублей для реализации социально-ориентированных проектов. Эта информация опубликована на сайте организатора конкурса. «Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. 14 проектов Курганской области стали победителями. Сумма, одобренная координационным комитетом — 11 500 000 рублей», — указано на сайте. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. Средства будут направлены на поддержку семьи, развитие гражданского общества, сохранение исторической памяти, соцобслуживание, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. О том, что 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов, URA.RU писало летом прошлого года. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 млн рублей.

Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям 11,5 млн рублей для реализации социально-ориентированных проектов. Эта информация опубликована на сайте организатора конкурса. «Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. 14 проектов Курганской области стали победителями. Сумма, одобренная координационным комитетом — 11 500 000 рублей», — указано на сайте. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. Средства будут направлены на поддержку семьи, развитие гражданского общества, сохранение исторической памяти, соцобслуживание, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. О том, что 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов, URA.RU писало летом прошлого года. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 млн рублей.