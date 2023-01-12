Президентскую поддержку получат 14 курганских проектов

Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям 11,5 млн рублей для реализации социально-ориентированных проектов. Эта информация опубликована на сайте организатора конкурса.
«Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. 14 проектов Курганской области стали победителями. Сумма, одобренная координационным комитетом — 11 500 000 рублей», — указано на сайте.
Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. Средства будут направлены на поддержку семьи, развитие гражданского общества, сохранение исторической памяти, соцобслуживание, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни.
О том, что 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов, URA.RU писало летом прошлого года. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 млн рублей.
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