12 января 2023
11 января 2023

Президентскую поддержку получат 14 курганских проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Победители конкурса получат материальную поддержку Фото:

Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям 11,5 млн рублей для реализации социально-ориентированных проектов. Эта информация опубликована на сайте организатора конкурса.

«Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. 14 проектов Курганской области стали победителями. Сумма, одобренная координационным комитетом — 11 500 000 рублей», — указано на сайте.

Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. Средства будут направлены на поддержку семьи, развитие гражданского общества, сохранение исторической памяти, соцобслуживание, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни.

О том, что 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов, URA.RU писало летом прошлого года. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 млн рублей.

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Фонд президентских грантов выделит курганским некоммерческим организациям 11,5 млн рублей для реализации социально-ориентированных проектов. Эта информация опубликована на сайте организатора конкурса. «Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. 14 проектов Курганской области стали победителями. Сумма, одобренная координационным комитетом — 11 500 000 рублей», — указано на сайте. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. Средства будут направлены на поддержку семьи, развитие гражданского общества, сохранение исторической памяти, соцобслуживание, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. О том, что 17 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций победили в конкурсе Фонда президентских грантов, URA.RU писало летом прошлого года. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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