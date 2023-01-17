В Перми за полмиллиарда продают объект культурного наследия. Скрин

18 января 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

В продаваемом ТРЦ арендуют площади «Перекресток» и DNS Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми объявили о продаже здания торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь» в Мотовилихинском районе. Объект выставлен на сайте «Авито» за 528,4 млн рублей. «Продается здание торгово-развлекательного центра (является объектом культурного наследия) общей площадью 11 194,3 кв. м. В настоящее время помещения в здании сдаются собственником в аренду (при 100% заполняемости арендный поток составит 5,6 млн. рублей). Якорные арендаторы: „Перекресток“, DNS», — указано в объявлении. Владелец объявления указал, что здание реконструировано в 2010 году, тогда усилили конструкции, пристроили торговые площади, смонтировали инженерные системы. На сегодня, по словам собственника, ТРЦ полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами и имеет собственную газовую котельную. В объявлении также отмечается, что в ТРЦ располагается «одна из лучших концертно-клубных и ресторанных площадок города». Рядом расположенная парковка также входит в стоимость объекта. Торгово-развлекательный центр в Мотовилихе выставили на продажу за полмиллиарда рублей Сайт «Авито»

В Перми объявили о продаже здания торгово-развлекательного центра «Горный хрусталь» в Мотовилихинском районе. Объект выставлен на сайте «Авито» за 528,4 млн рублей. «Продается здание торгово-развлекательного центра (является объектом культурного наследия) общей площадью 11 194,3 кв. м. В настоящее время помещения в здании сдаются собственником в аренду (при 100% заполняемости арендный поток составит 5,6 млн. рублей). Якорные арендаторы: „Перекресток“, DNS», — указано в объявлении. Владелец объявления указал, что здание реконструировано в 2010 году, тогда усилили конструкции, пристроили торговые площади, смонтировали инженерные системы. На сегодня, по словам собственника, ТРЦ полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами и имеет собственную газовую котельную. В объявлении также отмечается, что в ТРЦ располагается «одна из лучших концертно-клубных и ресторанных площадок города». Рядом расположенная парковка также входит в стоимость объекта.