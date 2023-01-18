В Тюменской области два омича попали в смертельное ДТП с автогрейдером. Видео

19 января 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Автогрейдер перед ДТП убирал снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое жителей Омска в Тобольске (Тюменская область) столкнулись с автогрейдером. В результате инцидента оба погибли, а еще один пассажир получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Ниссан Цефиро“ столкнулся с автогрейдером, производившим уборку снега. Погибли водитель и пассажирка автомобиля „Ниссан“, жители Омска 33-х и 28-ми лет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также в легковом автомобиле была третья пассажирка, 34-летняя тоболячка. Она выжила, но попала в больницу с тяжелыми травмами. В ведомстве уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства данной аварии.

Двое жителей Омска в Тобольске (Тюменская область) столкнулись с автогрейдером. В результате инцидента оба погибли, а еще один пассажир получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Ниссан Цефиро“ столкнулся с автогрейдером, производившим уборку снега. Погибли водитель и пассажирка автомобиля „Ниссан“, жители Омска 33-х и 28-ми лет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также в легковом автомобиле была третья пассажирка, 34-летняя тоболячка. Она выжила, но попала в больницу с тяжелыми травмами. В ведомстве уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства данной аварии.