18 января 2023

В Тюменской области два омича попали в смертельное ДТП с автогрейдером. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
Автогрейдер перед ДТП убирал снег Фото:

Двое жителей Омска в Тобольске (Тюменская область) столкнулись с автогрейдером. В результате инцидента оба погибли, а еще один пассажир получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „Ниссан Цефиро“ столкнулся с автогрейдером, производившим уборку снега. Погибли водитель и пассажирка автомобиля „Ниссан“, жители Омска 33-х и 28-ми лет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Также в легковом автомобиле была третья пассажирка, 34-летняя тоболячка. Она выжила, но попала в больницу с тяжелыми травмами. В ведомстве уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства данной аварии.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Двое жителей Омска в Тобольске (Тюменская область) столкнулись с автогрейдером. В результате инцидента оба погибли, а еще один пассажир получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Ниссан Цефиро“ столкнулся с автогрейдером, производившим уборку снега. Погибли водитель и пассажирка автомобиля „Ниссан“, жители Омска 33-х и 28-ми лет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Также в легковом автомобиле была третья пассажирка, 34-летняя тоболячка. Она выжила, но попала в больницу с тяжелыми травмами. В ведомстве уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства данной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...