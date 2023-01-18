Двое жителей Омска в Тобольске (Тюменская область) столкнулись с автогрейдером. В результате инцидента оба погибли, а еще один пассажир получил серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Автомобиль „Ниссан Цефиро“ столкнулся с автогрейдером, производившим уборку снега. Погибли водитель и пассажирка автомобиля „Ниссан“, жители Омска 33-х и 28-ми лет», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Также в легковом автомобиле была третья пассажирка, 34-летняя тоболячка. Она выжила, но попала в больницу с тяжелыми травмами. В ведомстве уточнили, что сейчас выясняют все обстоятельства данной аварии.
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