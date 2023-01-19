Кинотеатры ХМАО начали показывать новый спин-офф «Шрека» в обход санкций

Мультфильм показывают в кинотеатрах Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО кинотеатры запустили в прокат спин-офф «Шрека» — мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Картину показывают несмотря на западные санкции. Информация о показах доступна на официальных сайтах и в социальных сетях кинотеатров.

«Смотрите в Galaxy Star с 19 Января: „Кот в сапогах 2: Последнее желание (в рамках фестиваля)“», — говорится в группе «ВКонтакте» кинотеатра Galaxy Star в Нижневартовске. Стоимость билетов составляет 350 рублей.

Мультфильм также начали показывать в кинотеатрах «Мир» и «Вершина» в Сургуте, согласно информации на их сайте, а также в кинозалах Ханты-Мансийска. «Схватки, погони, женщины. Враги, друзья, интриги. Шпага, шпоры, шляпа. И ко всему этому — яркая внешность мачо. Вот вам и набросок к портрету самого обворожительного анимационного героя. Добавим сорок разбойников, смертельные опасности, крутые виражи судьбы и получим новую картину о Коте в сапогах», — говорится на сайте кинотеатра «Киностар».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители округа раскупают билеты на новый «Аватар», несмотря на высокие цены. Прокатчики ХМАО запустили картину в прокат вопреки западным санкциям. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.