Россиянам открыли глаза на магазинные уловки

23 января 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Магазины сохраняют иллюзию доступности повседневных товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на снижение покупательной способности населения, магазины используют уловки, чтобы побудить людей заплатить на кассе больше. Это сохраняет иллюзию доступности тех или иных повседневных товаров, которые фактически стали дороже. «Одна из самых распространенных уловок — это акционные предложения. Далеко не всегда эти акции являются честными. Например, при онлайн-распродажах („черная пятница“ и т. п.) потребители часто жалуются на то, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне распродажи, поэтому по факту никакой скидки и не было», — рассказал агенству «Прайм» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. В то же время, в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, то должен опубликовать самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. Такое требование к продавцу должно было бы появиться и в нашем законодательстве. Ротация товаров внутри магазина — распространенный трюк мерчандайзеров. Самые выгодные для продавца и производителя товары размещаются на полке на уровне глаз («золотые полки»), а мелкий дорогой товар ставят около кассы, чтобы подтолкнуть покупателя к импульсивной покупке. Покупателям электроники предлагают платную гарантию и страховку. Смысла это не имеет и поддаваться таким предложениям не нужно. В арсенале маркетологов есть определенные слова, которые должны подтолкнуть посетителя магазина купить товар. Например, это красные ценники с надписью «всего 99 рублей». Внушение иногда кроется и в самом названии магазина — «Низкие цены», «Справедливые цены» и тому подобное. При расстановке товаров в торговом зале используется принцип составления логических пар, например, зубная паста — зубная щетка и нить, на которые скидка. Но это сделано не для удобства, а чтобы побудить вас выложить побольше денег на кассе. Беспроигрышно работает уменьшение количества товара в упаковке. В европейских странах на ценнике указывается две цены — цена за единицу товара и цена в пересчете на килограмм либо на один литр продукции, что позволяет выбрать более дешевый продукт. Россияне же почти всегда выбирают товар по стоимости упаковки, а не в пересчете на вес. Как уже писало URA.RU, производителям в России могут запретить уменьшать упаковки. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на снижение покупательной способности населения, магазины используют уловки, чтобы побудить людей заплатить на кассе больше. Это сохраняет иллюзию доступности тех или иных повседневных товаров, которые фактически стали дороже. «Одна из самых распространенных уловок — это акционные предложения. Далеко не всегда эти акции являются честными. Например, при онлайн-распродажах („черная пятница“ и т. п.) потребители часто жалуются на то, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне распродажи, поэтому по факту никакой скидки и не было», — рассказал агенству «Прайм» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. В то же время, в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, то должен опубликовать самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. Такое требование к продавцу должно было бы появиться и в нашем законодательстве. Ротация товаров внутри магазина — распространенный трюк мерчандайзеров. Самые выгодные для продавца и производителя товары размещаются на полке на уровне глаз («золотые полки»), а мелкий дорогой товар ставят около кассы, чтобы подтолкнуть покупателя к импульсивной покупке. Покупателям электроники предлагают платную гарантию и страховку. Смысла это не имеет и поддаваться таким предложениям не нужно. В арсенале маркетологов есть определенные слова, которые должны подтолкнуть посетителя магазина купить товар. Например, это красные ценники с надписью «всего 99 рублей». Внушение иногда кроется и в самом названии магазина — «Низкие цены», «Справедливые цены» и тому подобное. При расстановке товаров в торговом зале используется принцип составления логических пар, например, зубная паста — зубная щетка и нить, на которые скидка. Но это сделано не для удобства, а чтобы побудить вас выложить побольше денег на кассе. Беспроигрышно работает уменьшение количества товара в упаковке. В европейских странах на ценнике указывается две цены — цена за единицу товара и цена в пересчете на килограмм либо на один литр продукции, что позволяет выбрать более дешевый продукт. Россияне же почти всегда выбирают товар по стоимости упаковки, а не в пересчете на вес. Как уже писало URA.RU, производителям в России могут запретить уменьшать упаковки. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев.