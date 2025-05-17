Названы негативные последствия для ЕС после введения санкций против России

Доцент МГИМО Бобров: новые санкции лишат Европу рычагов давления на Россию
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Бобров считает, что новые санкции могут навредить только им самим
Бобров считает, что новые санкции могут навредить только им самим Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции ЕС лишат Европу рычагов давления на Россию. Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров рассказал о последствиях для ЕС, если они введут новые экономические ограничения против России.

«Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию», — передают слова доцента ВФокусе Mail. По его мнению, подобные меры скорее связаны с попыткой повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом, но реального воздействия на позицию России эти шаги не окажут.

Также Бобров отметил, что введение торгового эмбарго приведет к полной заморозке экономических связей между РФ и ЕС, что в первую очередь ударит по самим европейским странам. Эксперт напомнил, что экономика ЕС во многом зависела от доступа к российским ресурсам.

Бобров считает, что руководство Евросоюза сознательно разрушает сотрудничество с Россией, следуя курсу, выбранному еще в 2014 году. Главной целью Брюсселя он назвал стремление нанести России стратегическое поражение и сорвать мирные инициативы. Однако, по мнению эксперта, эти действия приведут лишь к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

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Новые санкции ЕС лишат Европу рычагов давления на Россию. Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров рассказал о последствиях для ЕС, если они введут новые экономические ограничения против России. «Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию», — передают слова доцента ВФокусе Mail. По его мнению, подобные меры скорее связаны с попыткой повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом, но реального воздействия на позицию России эти шаги не окажут. Также Бобров отметил, что введение торгового эмбарго приведет к полной заморозке экономических связей между РФ и ЕС, что в первую очередь ударит по самим европейским странам. Эксперт напомнил, что экономика ЕС во многом зависела от доступа к российским ресурсам. Бобров считает, что руководство Евросоюза сознательно разрушает сотрудничество с Россией, следуя курсу, выбранному еще в 2014 году. Главной целью Брюсселя он назвал стремление нанести России стратегическое поражение и сорвать мирные инициативы. Однако, по мнению эксперта, эти действия приведут лишь к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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