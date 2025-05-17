Путин поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан

В России появится новый налоговый вычет для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы комплекса ГТО. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Мера направлена на стимулирование населения к заботе о здоровье и активному образу жизни.
«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“, права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)», — говорится в поручении российского лидера. Оно размещено на сайте Кремля.
Дедлайн установлен на 1 октября 2025 года. За исполнение поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ Михаил Кузнецов.
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