Маркетолог раскрыл схему обмана покупателей в «черную пятницу»

Маркетолог: магазины завышают цены перед «черной пятницей»
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Некоторые магазины завышают цену, чтобы потом понизить, предупредил маркетолог Фото:

Магазины могут обмануть покупателей и продать им товары в «черную пятницу» без изменения цены. Об этом сообщил независимый маркетолог Алексей Матлаков.

«Нечестные распродажи предполагают предварительное завышение цены товара и снижение ее в момент распродажи. Более того, некоторые магазины не меняют цену товара, а просто пишут, что раньше она была выше», — сказал Алексей Матлаков в интервью News.ru.

По его словам, так покупатели совершают эмоциональные покупки, потому что не проверяют стоимость до акции и во время нее. Маркетолог заявил, что лучшим способом сэкономить в такой ситуации является отказ от покупок.

«Черная пятница» проходила 25 ноября, но некоторые магазины проводят акцию на протяжении недели и даже месяца, отмечает издание. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне массово скупили смартфоны, ноутбуки и бытовую технику во время «черной пятницы».

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Магазины могут обмануть покупателей и продать им товары в «черную пятницу» без изменения цены. Об этом сообщил независимый маркетолог Алексей Матлаков. «Нечестные распродажи предполагают предварительное завышение цены товара и снижение ее в момент распродажи. Более того, некоторые магазины не меняют цену товара, а просто пишут, что раньше она была выше», — сказал Алексей Матлаков в интервью News.ru. По его словам, так покупатели совершают эмоциональные покупки, потому что не проверяют стоимость до акции и во время нее. Маркетолог заявил, что лучшим способом сэкономить в такой ситуации является отказ от покупок. «Черная пятница» проходила 25 ноября, но некоторые магазины проводят акцию на протяжении недели и даже месяца, отмечает издание. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне массово скупили смартфоны, ноутбуки и бытовую технику во время «черной пятницы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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