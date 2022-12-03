Маркетолог раскрыл схему обмана покупателей в «черную пятницу»

Маркетолог: магазины завышают цены перед «черной пятницей»

03 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Некоторые магазины завышают цену, чтобы потом понизить, предупредил маркетолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Магазины могут обмануть покупателей и продать им товары в «черную пятницу» без изменения цены. Об этом сообщил независимый маркетолог Алексей Матлаков. «Нечестные распродажи предполагают предварительное завышение цены товара и снижение ее в момент распродажи. Более того, некоторые магазины не меняют цену товара, а просто пишут, что раньше она была выше», — сказал Алексей Матлаков в интервью News.ru . По его словам, так покупатели совершают эмоциональные покупки, потому что не проверяют стоимость до акции и во время нее. Маркетолог заявил, что лучшим способом сэкономить в такой ситуации является отказ от покупок. «Черная пятница» проходила 25 ноября, но некоторые магазины проводят акцию на протяжении недели и даже месяца, отмечает издание. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне массово скупили смартфоны, ноутбуки и бытовую технику во время «черной пятницы».

Магазины могут обмануть покупателей и продать им товары в «черную пятницу» без изменения цены. Об этом сообщил независимый маркетолог Алексей Матлаков. «Нечестные распродажи предполагают предварительное завышение цены товара и снижение ее в момент распродажи. Более того, некоторые магазины не меняют цену товара, а просто пишут, что раньше она была выше», — сказал Алексей Матлаков в интервью News.ru. По его словам, так покупатели совершают эмоциональные покупки, потому что не проверяют стоимость до акции и во время нее. Маркетолог заявил, что лучшим способом сэкономить в такой ситуации является отказ от покупок. «Черная пятница» проходила 25 ноября, но некоторые магазины проводят акцию на протяжении недели и даже месяца, отмечает издание. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне массово скупили смартфоны, ноутбуки и бытовую технику во время «черной пятницы».