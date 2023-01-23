Собака застрелила тюменца, задев заряженное охотничье ружье

В Тюменской области произошел несчастный случай из-за халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольском районе Тюменской области собака задела курок ружья и застрелила рыбака. Заряженное и расчехленное ружье оставил товарищ погибшего. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Два приятеля, Эльмар Т. и Маннур М., отправились рыбачить на озеро Большой Шишкарым, что в 8 километрах от деревни Тахтагул. Эльмар прихватил с собой охотничье ружье. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье он положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», — сказано в сообщении пресс-службы.

Заряд попал в спину Маннуру. Он скончался на месте от сильной кровопотери и болевого шока. На мужчину, допустившего халатность, заведено уголовное дело. Судебное заседание пройдет 6 февраля.

Похожий случай произошел в октябре прошлого года. Тогда собака застрелила хозяина, уронив его заряженное ружье.