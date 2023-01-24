Курганский губернатор объяснил, как получает новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получает новости из двух-трех источников. Каждый день ему готовят дайджест, который он просматривает. Об этом глава региона рассказал в эфире одной из местных радиокомпании.
«По телевизору иногда смотрю исторические документальные фильмы. Радио не слушаю совсем, газеты не читаю. Информацию получаю из двух-трех новостных источников. Коллеги обобщают ее в дайджесты. Я все посматриваю», — пояснил Шумков в программе «Без купюр» на радио «Радио России Курган».
Ранее URA.RU писало, что во время эфира на радио Шумков сообщил, что Курганская область отметит свой 80-летний юбилей без фейерверков и сдержанно. По его словам, ситуация сейчас не располагает к празднованиям.
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