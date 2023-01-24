24 января 2023

Курганский губернатор объяснил, как получает новости

Глава Курганской области Шумков читает новостные дайджесты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор признался, что он не слушает радио и не читает газеты Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получает новости из двух-трех источников. Каждый день ему готовят дайджест, который он просматривает. Об этом глава региона рассказал в эфире одной из местных радиокомпании.

«По телевизору иногда смотрю исторические документальные фильмы. Радио не слушаю совсем, газеты не читаю. Информацию получаю из двух-трех новостных источников. Коллеги обобщают ее в дайджесты. Я все посматриваю», — пояснил Шумков в программе «Без купюр» на радио «Радио России Курган».

Ранее URA.RU писало, что во время эфира на радио Шумков сообщил, что Курганская область отметит свой 80-летний юбилей без фейерверков и сдержанно. По его словам, ситуация сейчас не располагает к празднованиям.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получает новости из двух-трех источников. Каждый день ему готовят дайджест, который он просматривает. Об этом глава региона рассказал в эфире одной из местных радиокомпании. «По телевизору иногда смотрю исторические документальные фильмы. Радио не слушаю совсем, газеты не читаю. Информацию получаю из двух-трех новостных источников. Коллеги обобщают ее в дайджесты. Я все посматриваю», — пояснил Шумков в программе «Без купюр» на радио «Радио России Курган». Ранее URA.RU писало, что во время эфира на радио Шумков сообщил, что Курганская область отметит свой 80-летний юбилей без фейерверков и сдержанно. По его словам, ситуация сейчас не располагает к празднованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...