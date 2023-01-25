Тюменскую область накроет опасный шторм

Тюменцев ждут штормовые порывы ветра, а травмоопасности добавит гололед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порывистый штормовой ветер до 17 метров в секунду будет наблюдаться в Тюменской области до 20:00 27 января. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение об опасных природных явлениях. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с. Период действия предупреждения — до 20:00 27 января», — сообщают синоптики.

Параллельно со штормовым ветром тюменцев ждут гололед и изморозь. Они могут повлиять на дорожную обстановку, сделав ее опаснее.