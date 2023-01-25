25 января 2023

Тюменскую область накроет опасный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
Тюменцев ждут штормовые порывы ветра, а травмоопасности добавит гололед Фото:

Порывистый штормовой ветер до 17 метров в секунду будет наблюдаться в Тюменской области до 20:00 27 января. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение об опасных природных явлениях. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с. Период действия предупреждения — до 20:00 27 января», — сообщают синоптики.

Параллельно со штормовым ветром тюменцев ждут гололед и изморозь. Они могут повлиять на дорожную обстановку, сделав ее опаснее.

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Порывистый штормовой ветер до 17 метров в секунду будет наблюдаться в Тюменской области до 20:00 27 января. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение об опасных природных явлениях. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с. Период действия предупреждения — до 20:00 27 января», — сообщают синоптики. Параллельно со штормовым ветром тюменцев ждут гололед и изморозь. Они могут повлиять на дорожную обстановку, сделав ее опаснее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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