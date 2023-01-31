31 января 2023

Тюменцам станет сложнее вернуться из Казахстана

Автобусный рейс из Петропавловска в Тюмень временно отменили
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автобусная остановка, автобус, автовокзал тюмень
Один из автобусных рейсов временно отменили Фото:

Автовокзал города Петропавловск в Казахстане объявил о временной отмене одного из рейсов в Тюмень. Теперь автобусы будут ходить только через день.

«С 1 февраля 2023 года, маршрут „Петропавловск — Тюмень“ время отправления 23:00 временно приостанавливает свое обслуживание», — указано в официальной группе вокзала в соцсети «ВКонтакте». О возврате рейса в пресс-службе компании сообщат отдельно. Теперь вернуться в Тюмень автобусом можно будет только по нечетным числам, выезжая в 9 утра.

Ранее URA.RU сообщало, что для тюменцев открылась другая возможность путешествовать между странами. Авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямой рейс между столицей Казахстана и Тюменью.

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Автовокзал города Петропавловск в Казахстане объявил о временной отмене одного из рейсов в Тюмень. Теперь автобусы будут ходить только через день. «С 1 февраля 2023 года, маршрут „Петропавловск — Тюмень“ время отправления 23:00 временно приостанавливает свое обслуживание», — указано в официальной группе вокзала в соцсети «ВКонтакте». О возврате рейса в пресс-службе компании сообщат отдельно. Теперь вернуться в Тюмень автобусом можно будет только по нечетным числам, выезжая в 9 утра. Ранее URA.RU сообщало, что для тюменцев открылась другая возможность путешествовать между странами. Авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямой рейс между столицей Казахстана и Тюменью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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