Тюменцам станет сложнее вернуться из Казахстана

Автовокзал города Петропавловск в Казахстане объявил о временной отмене одного из рейсов в Тюмень. Теперь автобусы будут ходить только через день.
«С 1 февраля 2023 года, маршрут „Петропавловск — Тюмень“ время отправления 23:00 временно приостанавливает свое обслуживание», — указано в официальной группе вокзала в соцсети «ВКонтакте». О возврате рейса в пресс-службе компании сообщат отдельно. Теперь вернуться в Тюмень автобусом можно будет только по нечетным числам, выезжая в 9 утра.
Ранее URA.RU сообщало, что для тюменцев открылась другая возможность путешествовать между странами. Авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямой рейс между столицей Казахстана и Тюменью.
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