Тюменцам станет сложнее вернуться из Казахстана

Автобусный рейс из Петропавловска в Тюмень временно отменили

Один из автобусных рейсов временно отменили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Автовокзал города Петропавловск в Казахстане объявил о временной отмене одного из рейсов в Тюмень. Теперь автобусы будут ходить только через день.

«С 1 февраля 2023 года, маршрут „Петропавловск — Тюмень“ время отправления 23:00 временно приостанавливает свое обслуживание», — указано в официальной группе вокзала в соцсети «ВКонтакте». О возврате рейса в пресс-службе компании сообщат отдельно. Теперь вернуться в Тюмень автобусом можно будет только по нечетным числам, выезжая в 9 утра.

Ранее URA.RU сообщало, что для тюменцев открылась другая возможность путешествовать между странами. Авиакомпания QAZAQ AIR запустила прямой рейс между столицей Казахстана и Тюменью.