В Тюменской области капитану судна готовы платить больше, чем мэрам городов

Капитану буксира предлагают зарабатывать до 120 тысяч в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заработную плату в 120 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить капитану-механику буксира, который будет перевозить грузы по Туре и Тоболу. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Предлагаемый доход превышает оклады мэров всех городов региона, кроме Тюмени.

«ООО «Речное пароходство Нефтегаза» требуется капитан-механик. Заработная плата — от 90 до 120 тысяч рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России.

Сотруднику предстоит управлять маломерным буксиром-толкачом, перевозить на нем дорожные и строительные материалы. Судно будет ходить по рекам Сибири — Туре, Тоболу, Иртышу и Оби.

Подобный уровень предлагаемого дохода превышает оклады практически всех мэров муниципалитетов Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, в 2022 году власти увеличили доходы глав администраций. Максимум получил мэр Тюмени Руслан Кухарук — 159 477 рублей в месяц. У всех остальных его коллег оклады меньше — от 65 171 рубля до 111 610 рублей в месяц.