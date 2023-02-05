В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская.
Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Несколько подростков проникли на территорию детсада
«Подслушано „Любимов“ | Березники» во «ВКонтакте»
На веранде раскиданы сломанные игрушки, а стены пробиты
В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская. Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.