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В Березниках банда вандалов проникла на территорию детсада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, детская площадка
Подростки сломали веранду на территории детсада в Березниках Фото:

В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская.

Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Несколько подростков проникли на территорию детсада
На веранде раскиданы сломанные игрушки, а стены пробиты
Стены веранды были обиты поликарбонатом

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В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская. Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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