В Березниках банда вандалов проникла на территорию детсада. Фото

06 февраля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Подростки сломали веранду на территории детсада в Березниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская. Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Несколько подростков проникли на территорию детсада «Подслушано „Любимов“ | Березники» во «ВКонтакте» На веранде раскиданы сломанные игрушки, а стены пробиты «Подслушано „Любимов“ | Березники» во «ВКонтакте» Стены веранды были обиты поликарбонатом «Подслушано „Любимов“ | Березники» во «ВКонтакте»

В Березниках Пермского края несколько юных вандалов проникли территорию детского сада, сломали там веранду и игрушки. Фотографии причиненного вреда местная жительница Любовь Добровольская опубликовала в сообществе «Подслушано „Любимов“/Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, детей (или вандалов) если вы узнали своих любимых чад, просьба обратиться в личные сообщения, чтобы согласовать ремонт поликарбоната на верандах! У меня слов нет, такого еще не было, чтобы пришли и сломали», — возмутилась Добровольская. Автор поста также отметила, что ждет обратную связь до шестого февраля, иначе она обратится в полицию. Произошедшее возмутило жителей Березников. «Столько площадок детских построено. Спортивный комплекс, бассейн. Что нужно еще? Неужели заняться нечем? Просто идиоты», — негодует в комментариях к посту Ирина Анджиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.