Тамбовская область единственная в РФ занялась подготовкой психологов Донбасса

После обучения психологи будут оказывать помощь жителям Донбасса Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тамбовская область с 6 февраля запустила проект по повышению квалификации психологов из Донбасса после успешной организации обучения для педагогов ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тамбовской области. Регион стал единственным в России, кто организует подобную работу.

«Наш регион неслучайно стал пилотным для запуска проекта по повышению профессиональной компетенции психологов Донбасса. Во-первых, у области есть опыт реализации проекта по повышению квалификации педагогов из ЛНР. Во-вторых, в регионе на профессиональном уровне организована работа психологической службы», — отметил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Программу «Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях» освоят 47 человек из Донбасса. Для специалистов проведут лекции, тренинги и терапевтические группы. Их будут обучать кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры Института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны. После обучения специалисты получат документы о повышении квалификации, чтобы оказывать психологическую помощь жителям Донбасса.

Программа стала частью федерального проекта «Формирование системы психологической помощи населению». Занятия для психологов будут проходить в Державинском университете Тамбовской области, который является одним из организаторов проекта, благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Также организаторами стали совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, правительство Тамбовской области, партия «Единая Россия».

«Наша задача — не сделать „вместо“, а поделиться опытом, знаниями и своей любовью со специалистами. Они будут помогать своим землякам чуть легче переносить текущие тяготы жизни и будут готовы к новым вызовам восстановления психологического благополучия воинов и их семей после окончания СВО», — сказала руководитель федерального проекта «Формирование системы психологической помощи населению», зампредседателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Тамбовская область ранее проводила обучение для педагогов Новоайдарского района ЛНР. Учителей готовили по российским стандартам образования, лекции также проходили в Державинском университете. Также регион занимается помощью военным. Благодаря фонду «Развитие Тамбовщины», в который поступило более 170 миллионов рублей, область покупает обмундирование и оборудование для солдат, участвующих в спецоперации на Украине.