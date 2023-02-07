07 февраля 2023

Двое тюменцев заживо сгорели в воспламенившемся доме

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В Омутинском районе сожители сгорели при пожаре в деревянном доме Фото:

Ночью в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем заживо сгорели мужчина и женищна. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области.

«7 февраля 2023 года около 3 часов в ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково Омутинского района обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы без внешних признаков криминальной смерти», — сказано в публикации следственного комитета.

Ведомство устанавливает причины возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Заречном микрорайоне города Тюмени дотла сгорел одноэтажный частный дом. Пламя тушили в течение 40 минут. При пожаре погиб человек.

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Ночью в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем заживо сгорели мужчина и женищна. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области. «7 февраля 2023 года около 3 часов в ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково Омутинского района обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы без внешних признаков криминальной смерти», — сказано в публикации следственного комитета. Ведомство устанавливает причины возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Ранее в Заречном микрорайоне города Тюмени дотла сгорел одноэтажный частный дом. Пламя тушили в течение 40 минут. При пожаре погиб человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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