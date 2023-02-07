Двое тюменцев заживо сгорели в воспламенившемся доме

08 февраля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Омутинском районе сожители сгорели при пожаре в деревянном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ночью в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем заживо сгорели мужчина и женищна. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области. «7 февраля 2023 года около 3 часов в ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково Омутинского района обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы без внешних признаков криминальной смерти», — сказано в публикации следственного комитета. Ведомство устанавливает причины возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Ранее в Заречном микрорайоне города Тюмени дотла сгорел одноэтажный частный дом. Пламя тушили в течение 40 минут. При пожаре погиб человек.

Ночью в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем заживо сгорели мужчина и женищна. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области. «7 февраля 2023 года около 3 часов в ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково Омутинского района обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы без внешних признаков криминальной смерти», — сказано в публикации следственного комитета. Ведомство устанавливает причины возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Ранее в Заречном микрорайоне города Тюмени дотла сгорел одноэтажный частный дом. Пламя тушили в течение 40 минут. При пожаре погиб человек.