Двое тюменцев заживо сгорели в воспламенившемся доме

Ночью в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем заживо сгорели мужчина и женищна. Информацию сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области.
«7 февраля 2023 года около 3 часов в ходе тушения частного, деревянного дома, расположенного по улице Чапаева в селе Ситниково Омутинского района обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы без внешних признаков криминальной смерти», — сказано в публикации следственного комитета.
Ведомство устанавливает причины возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Заречном микрорайоне города Тюмени дотла сгорел одноэтажный частный дом. Пламя тушили в течение 40 минут. При пожаре погиб человек.
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