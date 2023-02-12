Житель Тюмени погиб 13 февраля при пожаре в частном доме по улице Николая Чаплина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Днем 13 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение надворных построек. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и дома. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, в настоящее время пожар, бушевавший на площади 80 квадратных метров, ликвидирован. Причина происшествия устанавливается.
Ранее агентство писало, что 8 февраля в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем погибли мужчина и женщина.
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