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Житель Тюмени сгорел в частном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, огонь
Площадь пожара составила 80 кв. м (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени погиб 13 февраля при пожаре в частном доме по улице Николая Чаплина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Днем 13 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение надворных построек. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и дома. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время пожар, бушевавший на площади 80 квадратных метров, ликвидирован. Причина происшествия устанавливается.

Ранее агентство писало, что 8 февраля в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем погибли мужчина и женщина.

В Тюмени сгорел дом по улице Н. Чаплина
Фото:

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Житель Тюмени погиб 13 февраля при пожаре в частном доме по улице Николая Чаплина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Днем 13 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение надворных построек. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения и дома. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — рассказали в ведомстве. По данным МЧС, в настоящее время пожар, бушевавший на площади 80 квадратных метров, ликвидирован. Причина происшествия устанавливается. Ранее агентство писало, что 8 февраля в Омутинском районе Тюменской области сгорел деревянный дом. В нем погибли мужчина и женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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