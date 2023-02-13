Техника зарубежного производства простаивает без дела из-за невозможности ее починить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменская компания заменит европейские сервисные центры, которые из-за санкций больше не чинят сельскохозяйственное оборудование в России. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области. Проект по модернизации производства получил региональную финансовую поддержку.

«Сейчас в здании выполняется капитальный ремонт инженерных сетей, внутренних помещений цеха, наружных стен и кровли. Полученные 10 млн рублей займа Инвестиционного агентства компания „ЕвроАзия“ планирует направить на завершение ремонта и приобретение оборудования, которое даст возможность оказывать новую производственную услугу», — говорится в сообщении.

Известно, что компания сможет после модернизации восстанавливать шарнирные соединения. Так же «ЕвроАзия» закупает оборудование для ремонта топливной системы. Потенциальные заказчики — сельскохозяйственные товаропроизводители, грузоперевозчики, коммунальные службы.«Мы верим в себя и свои силы. Это не последний наш проект», — заявил руководитель проекта Дмитрий Баюнов.

Крупные зарубежные дилерские и сервисные центры, работающие с сельскохозяйственным оборудованием, приостановили работу в России на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU рассказало, что областные инвестиции получил крупный проект в Заречной части Тюмени. А вот в строительстве нового завода в Ишиме Тюменской области региональный капитал не участвует.

Фото — инвестиционное агентство Тюменской области