15 февраля 2023

В Салехарде назначили нового лидера фракции «Единая Россия». Инсайд URA.RU подтвердился

Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде стал Вадим Кугаевский
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Общественной поддержки политической партии
Новым руководителем назначен Вадим Кугаевский Фото:

Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде (ЯНАО) стал Вадим Кугаевский. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

«Салехардские депутаты сегодня проголосовали за нового руководителя фракции политической партии „Единая Россия“ в Городской Думе. Им стал Вадим Кугаевский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кандидаты также был выдвинут Александр Бородин. Однако, депутаты отдали свои голоса за Кугаевского.

Ранее инсайдеры агентства сообщали, что зампредседателя думы Салехарда и лидер «Единой России» Оксана Беседина собиралась в отставку. По информации администрации, Беседина сложила полномочия 24 января.

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Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде (ЯНАО) стал Вадим Кугаевский. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Салехардские депутаты сегодня проголосовали за нового руководителя фракции политической партии „Единая Россия“ в Городской Думе. Им стал Вадим Кугаевский», — говорится в сообщении. Отмечается, что в кандидаты также был выдвинут Александр Бородин. Однако, депутаты отдали свои голоса за Кугаевского. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что зампредседателя думы Салехарда и лидер «Единой России» Оксана Беседина собиралась в отставку. По информации администрации, Беседина сложила полномочия 24 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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