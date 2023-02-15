Новым руководителем назначен Вадим Кугаевский
Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде (ЯНАО) стал Вадим Кугаевский. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.
«Салехардские депутаты сегодня проголосовали за нового руководителя фракции политической партии „Единая Россия“ в Городской Думе. Им стал Вадим Кугаевский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в кандидаты также был выдвинут Александр Бородин. Однако, депутаты отдали свои голоса за Кугаевского.
Ранее инсайдеры агентства сообщали, что зампредседателя думы Салехарда и лидер «Единой России» Оксана Беседина собиралась в отставку. По информации администрации, Беседина сложила полномочия 24 января.
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