В Салехарде назначили нового лидера фракции «Единая Россия». Инсайд URA.RU подтвердился

Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде стал Вадим Кугаевский

16 февраля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Новым руководителем назначен Вадим Кугаевский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде (ЯНАО) стал Вадим Кугаевский. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Салехардские депутаты сегодня проголосовали за нового руководителя фракции политической партии „Единая Россия“ в Городской Думе. Им стал Вадим Кугаевский», — говорится в сообщении. Отмечается, что в кандидаты также был выдвинут Александр Бородин. Однако, депутаты отдали свои голоса за Кугаевского. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что зампредседателя думы Салехарда и лидер «Единой России» Оксана Беседина собиралась в отставку. По информации администрации, Беседина сложила полномочия 24 января.



Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде (ЯНАО) стал Вадим Кугаевский. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. «Салехардские депутаты сегодня проголосовали за нового руководителя фракции политической партии „Единая Россия“ в Городской Думе. Им стал Вадим Кугаевский», — говорится в сообщении. Отмечается, что в кандидаты также был выдвинут Александр Бородин. Однако, депутаты отдали свои голоса за Кугаевского. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что зампредседателя думы Салехарда и лидер «Единой России» Оксана Беседина собиралась в отставку. По информации администрации, Беседина сложила полномочия 24 января.