Пермский музей будет проводить свадьбы

Сыграть свадьбу в окружении древней архитектуры — хорошая идея
В пермском архитектурном музее «Хохловка» намерены проводить свадьбы. По словам его директора краеведческого музея Татьяны Востриковой такой запрос есть у посетителей.
«Существует запрос на проведение в музее свадеб по национальным обрядам, и после появления банкетного зала музей будет такие просьбы активно выполнять», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Вострикову. По словам музейщиков, свадьбы не помешают остальным посетителям.
Банкетный зал расположится в здании дирекции «Хохловки». Вообще в планах музея установка 16 новых объектов, а также создание причала для прогулочных катеров.
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