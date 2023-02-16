16 февраля 2023

Пермский музей будет проводить свадьбы

В пермском архитектурном музее «Хохловка» будут проводить свадьбы по национальным обрядам
© Служба новостей «URA.RU»
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Архитектурно-этнографический музей
Сыграть свадьбу в окружении древней архитектуры — хорошая идея Фото:

В пермском архитектурном музее «Хохловка» намерены проводить свадьбы. По словам его директора краеведческого музея Татьяны Востриковой такой запрос есть у посетителей.

«Существует запрос на проведение в музее свадеб по национальным обрядам, и после появления банкетного зала музей будет такие просьбы активно выполнять», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Вострикову. По словам музейщиков, свадьбы не помешают остальным посетителям.

Банкетный зал расположится в здании дирекции «Хохловки». Вообще в планах музея установка 16 новых объектов, а также создание причала для прогулочных катеров.

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В пермском архитектурном музее «Хохловка» намерены проводить свадьбы. По словам его директора краеведческого музея Татьяны Востриковой такой запрос есть у посетителей. «Существует запрос на проведение в музее свадеб по национальным обрядам, и после появления банкетного зала музей будет такие просьбы активно выполнять», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Вострикову. По словам музейщиков, свадьбы не помешают остальным посетителям. Банкетный зал расположится в здании дирекции «Хохловки». Вообще в планах музея установка 16 новых объектов, а также создание причала для прогулочных катеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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