Пермский музей будет проводить свадьбы

В пермском архитектурном музее «Хохловка» будут проводить свадьбы по национальным обрядам

Сыграть свадьбу в окружении древней архитектуры — хорошая идея Фото: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

В пермском архитектурном музее «Хохловка» намерены проводить свадьбы. По словам его директора краеведческого музея Татьяны Востриковой такой запрос есть у посетителей.

«Существует запрос на проведение в музее свадеб по национальным обрядам, и после появления банкетного зала музей будет такие просьбы активно выполнять», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Вострикову. По словам музейщиков, свадьбы не помешают остальным посетителям.

Банкетный зал расположится в здании дирекции «Хохловки». Вообще в планах музея установка 16 новых объектов, а также создание причала для прогулочных катеров.