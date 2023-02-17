17 февраля 2023
16 февраля 2023

В Тюмени озвучили размер выплат ветеранам к Дню Победы

Тюменский власти выделят более 130 млн рублей на выплаты ветеранам к Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Выплаты на 9 Мая получат более 45 тысяч жителей Тюменской области Фото:

Ветеранам Тюменской области направят в качестве выплат к Дню Победы свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в соцсетях.

«Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек», — заявил Моор в своем Telegram-канале.

Моор уточнил, что выплаты традиционно получат не только ветераны Великой Отечественной войны, но и блокадники, а также труженики тыла. Кроме того, он выразил благодарность представителям героического поколения.

Ранее Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Жительница Тюмени пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

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Ветеранам Тюменской области направят в качестве выплат к Дню Победы свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в соцсетях. «Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек», — заявил Моор в своем Telegram-канале. Моор уточнил, что выплаты традиционно получат не только ветераны Великой Отечественной войны, но и блокадники, а также труженики тыла. Кроме того, он выразил благодарность представителям героического поколения. Ранее Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Жительница Тюмени пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
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© Служба новостей «URA.RU»
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