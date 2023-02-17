В Тюмени озвучили размер выплат ветеранам к Дню Победы

Ветеранам Тюменской области направят в качестве выплат к Дню Победы свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в соцсетях.
«Поручил выделить жителям Тюменской области единовременную выплату ко Дню Победы и подписал соответствующее постановление. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек», — заявил Моор в своем Telegram-канале.
Моор уточнил, что выплаты традиционно получат не только ветераны Великой Отечественной войны, но и блокадники, а также труженики тыла. Кроме того, он выразил благодарность представителям героического поколения.
Ранее Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Жительница Тюмени пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.