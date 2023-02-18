В ЯНАО вертолет сел на запасном аэродроме из-за утечки топлива

Вертолет благополучно приземлился на запасном аэродроме
В ЯНАО экипаж вертолета Ми-8 принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новом Уренгое из-за утечки топлива. Информация опубликована в telegram-канале «Helincidents».
«При выполнении рейса [аэродром] Бурэнерго — Тарко-Сале, экипаж доложил о течи топлива, и принял решение выполнить вынужденную посадку на запасном аэродроме Новый Уренгой. Посадка благополучно», — указано в сообщении. Инцидент произошел 18 февраля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета. Причина — обнаружение неисправностей в полете.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.