18 февраля 2023
17 февраля 2023

В ЯНАО вертолет сел на запасном аэродроме из-за утечки топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, вертолет, закат, янао, тундра, солнце, ямал
Вертолет благополучно приземлился на запасном аэродроме Фото:

В ЯНАО экипаж вертолета Ми-8 принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новом Уренгое из-за утечки топлива. Информация опубликована в telegram-канале «Helincidents».

«При выполнении рейса [аэродром] Бурэнерго — Тарко-Сале, экипаж доложил о течи топлива, и принял решение выполнить вынужденную посадку на запасном аэродроме Новый Уренгой. Посадка благополучно», — указано в сообщении. Инцидент произошел 18 февраля.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета. Причина — обнаружение неисправностей в полете.

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В ЯНАО экипаж вертолета Ми-8 принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новом Уренгое из-за утечки топлива. Информация опубликована в telegram-канале «Helincidents». «При выполнении рейса [аэродром] Бурэнерго — Тарко-Сале, экипаж доложил о течи топлива, и принял решение выполнить вынужденную посадку на запасном аэродроме Новый Уренгой. Посадка благополучно», — указано в сообщении. Инцидент произошел 18 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета. Причина — обнаружение неисправностей в полете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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