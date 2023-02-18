В ЯНАО вертолет сел на запасном аэродроме из-за утечки топлива

19 февраля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Вертолет благополучно приземлился на запасном аэродроме Фото: Максим Егоров © URA.RU В ЯНАО экипаж вертолета Ми-8 принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новом Уренгое из-за утечки топлива. Информация опубликована в telegram-канале «Helincidents». «При выполнении рейса [аэродром] Бурэнерго — Тарко-Сале, экипаж доложил о течи топлива, и принял решение выполнить вынужденную посадку на запасном аэродроме Новый Уренгой. Посадка благополучно», — указано в сообщении. Инцидент произошел 18 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета. Причина — обнаружение неисправностей в полете.

В ЯНАО экипаж вертолета Ми-8 принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новом Уренгое из-за утечки топлива. Информация опубликована в telegram-канале «Helincidents». «При выполнении рейса [аэродром] Бурэнерго — Тарко-Сале, экипаж доложил о течи топлива, и принял решение выполнить вынужденную посадку на запасном аэродроме Новый Уренгой. Посадка благополучно», — указано в сообщении. Инцидент произошел 18 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета. Причина — обнаружение неисправностей в полете.