В ЯНАО два Ми-8 не смогли вылететь из-за неполадок. Фото

31 декабря 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО два вертолета Ми-8 вынуждены были вернуться в точки вылета из-за неисправностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета из-за обнаружившихся в полете неисправностей. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «29.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-22165 в аэропорт вылета Бованенково, по причине срабатывания светосигнального табло „стружка в главном редукторе“. 30.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-25134 в аэропорт вылета Ноябрьск, по причине падения давления масла в двигателе №1», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что у вертолета компании «Бурэнерго» обнаружилась стружка в двигателе. Экипаж принял решение не прерывать рейс, посадка прошла благополучно. Вертолет Ми-8 из Бованенково Фото: telegram-канал «Helincidents»

В Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета из-за обнаружившихся в полете неисправностей. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «29.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-22165 в аэропорт вылета Бованенково, по причине срабатывания светосигнального табло „стружка в главном редукторе“. 30.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-25134 в аэропорт вылета Ноябрьск, по причине падения давления масла в двигателе №1», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что у вертолета компании «Бурэнерго» обнаружилась стружка в двигателе. Экипаж принял решение не прерывать рейс, посадка прошла благополучно.