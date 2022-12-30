30 декабря 2022
29 декабря 2022

В ЯНАО два Ми-8 не смогли вылететь из-за неполадок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
В ЯНАО два вертолета Ми-8 вынуждены были вернуться в точки вылета из-за неисправностей Фото:

В Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета из-за обнаружившихся в полете неисправностей. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».

«29.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-22165 в аэропорт вылета Бованенково, по причине срабатывания светосигнального табло „стружка в главном редукторе“. 30.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-25134 в аэропорт вылета Ноябрьск, по причине падения давления масла в двигателе №1», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что у вертолета компании «Бурэнерго» обнаружилась стружка в двигателе. Экипаж принял решение не прерывать рейс, посадка прошла благополучно.

Вертолет Ми-8 из Бованенково
Фото:

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета из-за обнаружившихся в полете неисправностей. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents». «29.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-22165 в аэропорт вылета Бованенково, по причине срабатывания светосигнального табло „стружка в главном редукторе“. 30.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-25134 в аэропорт вылета Ноябрьск, по причине падения давления масла в двигателе №1», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что у вертолета компании «Бурэнерго» обнаружилась стружка в двигателе. Экипаж принял решение не прерывать рейс, посадка прошла благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...