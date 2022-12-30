В ЯНАО два вертолета Ми-8 вынуждены были вернуться в точки вылета из-за неисправностей
В Ноябрьске и Бованенково вертолеты Ми-8 вернулись в точки вылета из-за обнаружившихся в полете неисправностей. Об этом сообщает telegram-канал «Helincidents».
«29.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-22165 в аэропорт вылета Бованенково, по причине срабатывания светосигнального табло „стружка в главном редукторе“. 30.12.2022 — возврат вертолета Ми-8 RA-25134 в аэропорт вылета Ноябрьск, по причине падения давления масла в двигателе №1», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что у вертолета компании «Бурэнерго» обнаружилась стружка в двигателе. Экипаж принял решение не прерывать рейс, посадка прошла благополучно.
Вертолет Ми-8 из Бованенково
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