Пьяная жительница ЯНАО оскорбила и избила полицейского

21 февраля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Полицейские пытались предотвратить правонарушение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нецензурно высказывалась в адрес полицейских, а после напала на одного из них после того, как правоохранители попытались пресечь правонарушение — женщина была в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета. «В городе Ноябрьске, в декабре 2022 года, сотрудниками полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них», — говорится в сообщении. Сейчас следствие выясняет все подробности происшествия. За подобное преступление женщине может грозить от штрафа до лишения свободы. Ранее полицейского избил житель села Гыда (ЯНАО). Находящийся под следствием мужчина был в общественном месте в состоянии алкогольном опьянении.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нецензурно высказывалась в адрес полицейских, а после напала на одного из них после того, как правоохранители попытались пресечь правонарушение — женщина была в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета. «В городе Ноябрьске, в декабре 2022 года, сотрудниками полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них», — говорится в сообщении. Сейчас следствие выясняет все подробности происшествия. За подобное преступление женщине может грозить от штрафа до лишения свободы. Ранее полицейского избил житель села Гыда (ЯНАО). Находящийся под следствием мужчина был в общественном месте в состоянии алкогольном опьянении.