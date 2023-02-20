20 февраля 2023
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Пьяная жительница ЯНАО оскорбила и избила полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Полицейские пытались предотвратить правонарушение Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нецензурно высказывалась в адрес полицейских, а после напала на одного из них после того, как правоохранители попытались пресечь правонарушение — женщина была в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета.

«В городе Ноябрьске, в декабре 2022 года, сотрудниками полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них», — говорится в сообщении.

Сейчас следствие выясняет все подробности происшествия. За подобное преступление женщине может грозить от штрафа до лишения свободы.

Ранее полицейского избил житель села Гыда (ЯНАО). Находящийся под следствием мужчина был в общественном месте в состоянии алкогольном опьянении.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нецензурно высказывалась в адрес полицейских, а после напала на одного из них после того, как правоохранители попытались пресечь правонарушение — женщина была в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета. «В городе Ноябрьске, в декабре 2022 года, сотрудниками полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них», — говорится в сообщении. Сейчас следствие выясняет все подробности происшествия. За подобное преступление женщине может грозить от штрафа до лишения свободы. Ранее полицейского избил житель села Гыда (ЯНАО). Находящийся под следствием мужчина был в общественном месте в состоянии алкогольном опьянении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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