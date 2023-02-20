Пьяная жительница ЯНАО оскорбила и избила полицейского

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) нецензурно высказывалась в адрес полицейских, а после напала на одного из них после того, как правоохранители попытались пресечь правонарушение — женщина была в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Об этом сообщается на сайте окружного следственного комитета.
«В городе Ноябрьске, в декабре 2022 года, сотрудниками полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя местная жительница публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них», — говорится в сообщении.
Сейчас следствие выясняет все подробности происшествия. За подобное преступление женщине может грозить от штрафа до лишения свободы.
Ранее полицейского избил житель села Гыда (ЯНАО). Находящийся под следствием мужчина был в общественном месте в состоянии алкогольном опьянении.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.